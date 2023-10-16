الهلال الأحمر يكشف حقيقة تبرع محمد صلاح لأهالي غزة (فيديو)

كشف رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري، حقيقة تبرع النجم المصري العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لصالح أهالي غزة.

وأكد رامي الناظر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد صحة أنباء تبرع محمد صلاح للهلال الأحمر لدعم أهالي غزة، قائلا:: "مش غريب على محمد صلاح..ودي مش أول مرة يساعد فيها محمد صلاح الناس سواء داخل أو خارج مصر".

مش أول مرة محمد صلاح يعمل كدا

وتابع:"تم التواصل معنا محمد صلاح من خلال مدير أعماله، الذي أخبرنا عن رغبة اللاعب في التبرع لصالح أهالي قطاع غزة، ودي مش أول مرة محمد صلاح يعمل كدا".



وأشاد الإعلامي عمرو أديب، بتبرع اللاعب محمد صلاح للهلال الأحمر لدعم مصابي وضحايا قطاع غزة، قائلا:"دا محمد صلاح اللي أعرفه.. محمد صلاح شخصية لا تقبل الظلم والضعف".



وأضاف عمرو أديب” خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”مساء اليوم: “نعرضت لهجوم شديد بسبب حديثي عن عدم دعم محمد صلاح للشعب الفلسطيني و دلوقتي ابن مصر اللي ضد الكسر يتبرع بأموال للهلال الأحمر لدعم أهالي غزة” معقبا: "هو في حد بيحب صلاح زي".

وتابع :" محمد صلاح قدوة وهو الآن لديه مكان مؤثر في قلوب العالم..هو دا محمد صلاح اللي بيقف مع بلاده..دا محمد صلاح اللي أنا مستنية"، موضحا:" أكيد صلاح مش هينام وضميره بياكله من غير ما يدعم أهالي فلسطين".



ومن جانه، رفض الإعلامي أحمد موسى، المزايدة على موقف النجم المصري العالمي محمد صلاح من الأزمة الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم: "مفيش حد يزايد على فخر العرب محمد صلاح، وموقف نجمنا العالمي معروف، ولم يتأخر أبدأ عن مصر أو فلسطين".

وأضاف أحمد موسى " منذ عدة أيام كان فيه ناس عاملين حملة ضد نجمنا العالمي محمد صلاح، وقولتلهم سيبوا صلاح، هو هياخد القرار المناسب في التوقيت المناسب".

وتابع: " محمد صلاح يتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، وهو عارف بيعمل إيه، وفيه أخبار منشورة حاليا على لسان الهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح تبرع لمساعدة الشعب الفلسطيني".

وخسر اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عددًا كبيرًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم دعمه لقضية فلسطين.

وقام عدد كبير من متابعي محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإلغاء متابعتهم للنجم المصري محمد صلاح، بسبب عدم دعم قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن.

وبلغ متابعو صفحة محمد صلاح الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حتى الآن 16 مليون متابع، بعدما كانت 17.2 مليون.

هجوم عربي على محمد صلاح

وشنت جماهير الكرة العربية هجومًا حادًا على النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد صمته وعدم إعلانه دعم القضية الفلسطينية.