نشرة التوك شو.. السيطرة على سيول مطروح وثورة ضد أكاذيب البرلمان الأوروبي

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

كشف الرائد سمير نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال في حرب 6 أكتوبر، تفاصيل إحباط محاولة العدو الإسرائيلي في منطقة الدفرسوار، قائلا إنهم صدرت لهم الأوامر يوم 19 أكتوبر لدعم القوات في الثغرة، متابعا: “وصلنا للدفرسوار وبدأنا في نصب الكمائن للدبابات الإسرائيلية”.

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بطولة الشهيد إبراهيم الرفاعي أمام العدو في ثغرة الدفرسوار (فيديو)

روى الرائد سمير نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر، تفاصيل ملحمة بحرية كانت قرب شرم الشيخ أثناء مواجهة العدو.

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أحد أبطال أكتوبر يروي قصة ملحمة بحرية قرب شرم الشيخ (فيديو)

روت الفنانة غادة عبدالرازق، تفاصيل موقف تعرضت مع أحد الأطباء النفسيين، مؤكدة أنه كاد أن يتسبب في إنهاء حياتها.

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غادة عبدالرازق تكشف قصتها مع دكتور نفسي كاد ينهي حياتها (فيديو)

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح: “إن المحافظة شهدت أمطارًا غير مسبوقة أمس”، مضيفًا: "كان في كمية مياه غير مسوبقة وجاية من الجبال على مسافة 40 كيلو ودخلت على 4 وديان في وقت واحد".

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محافظ مطروح: "شهدنا أمطارًا غير مسبوقة ملأت 4 وديان بنفس الوقت" (فيديو)

علق الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكدًا أنه كاذب ومنافٍ للواقع في مصر.

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أيمن محسب: "بيان البرلمان الأوروبي كاذب وأصدرنا آلاف التوكيلات لمرشح الوفد بالرئاسة"

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، رفضه بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكدًا أنه تدخل سافر في الشأن الداخلي، وهو أمر غير مقبول نهائيا.

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أيمن محسب: البرلمان الأوربي اعتاد على نشر الأكاذيب حول مصر (فيديو)

رد الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، على سؤال الإعلامي محمد مصطفى شردي، بأن البعض يقول إن الدكتور عبدالسند يمامة وحزب الوفد ليسا مستعدان لخوض انتخابات الرئاسة، قائلا: إن الأحزاب السياسية بعد ثورة 23 يوليو 1952، بعدت تماما عن المشاركة السياسية، لكن نحن نحسب لــ ثورة 30 يونيو ، اهتمامها بتفعيل الحياة السياسية والحزبية.

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وجدي زين الدين يرد على عدم استعداد حزب الوفد لخوض انتخابات الرئاسة

تحدث الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، عن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه للانتخابات الرئاسية في نهاية جلسات "حكاية وطن"، قائلًا: "لابد أن يُكمل الرئيس السيسي مشوار المشروع الوطني، ومن الطبيعي أن يعلن الرئيس ترشحه مرة أخرى".

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رد قوي من وجدي زين الدين على سؤال محمد شردي بشأن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

قال الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، إننا سنشعر خلال الفترة القادمة بتحسن في الأوضاع الاقتصادية، متابعا أن الدولة عملت تنمية واسعة ولابد أن يكون لها مردود إيجابي على الناس، قد يتأخر نوعا ما لكنه أتي لا محالة.

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وجدي زين الدين: المواطن سيشعر بمردود التنمية الايجابي قريبا

روى اللواء طيار محمد صلاح عارف، أحد أبطال حرب 6 أكتوبر، تفاصيل الملحمة التي خاضها الجيش المصري لاستعادة أرض الفيروز من الاحتلال الإسرائيلي.

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أحد أبطال أكتوبر: "حققنا النصر على العدو المتغطرس رغم امتلاكه أحدث الأسلحة"

قال الإعلامي مصطفى بكري: “إن بيان البرلمان الأوروبي وقح وبمثابة تدخل في السيادة المصرية”، متابعًا: "فوقوا وافهموا كويس بتتكلموا مع مين، بتتكلموا مع أكبر جيش في المنطقة، مصر لا أحد يستطيع التدخل في قضائها، والتاريخ شاهد، خليكم في قضية المثلية الجنسية، تعديتوا الحدود، ويستحسن تحترموا إرادة المصريين»، مردفًا: «مصر ليس لديها اعتقالات وتتعامل بشفافية".

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مصطفى بكري: "بيان البرلمان الأوروبي وقح وتعدٍّ على السيادة المصرية"

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، هي نتاج جهود مصرية وطنية كبيرة، مشيرا إلى أن الجهود تأتي من أجل تعزيز وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.

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مصر غيرت أحوال السجناء بعد إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري: “إن حائط الصد لأي حملات تشكيك على الدولة المصرية، هو الشعب المصري، مشددًّا على أن الشعب هو العنصر الوحيد القادر على مواجهة هذه الحملات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية”.

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عايزينها فوضى.. مصطفى بكري: "مصر تواجه حملة تشكيك لطمس الهوية"

