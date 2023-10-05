وجدي زين الدين: المواطن سيشعر بمردود التنمية الايجابي قريبا

قال الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، إننا سنشعر خلال الفترة القادمة بتحسن في الأوضاع الاقتصادية، متابعا أن الدولة عملت تنمية واسعة ولابد أن يكون لها مردود إيجابي على الناس، قد يتأخر نوعا ما لكنه أتي لا محالة.

وأكد رئيس تحرير جريدة الوفد، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، أن الأصول الحالية لم تأتي عشوائيا، لأن المشروع الوطني قام على فكر رشيد ينظر للمستقبل مع معالجة المشكلات في طريقه ويضع خطط، وبما أنه أصبح لديك الأصول في النهاية لابد أن يكون هناك مردود.

وتحدث عن استعراض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، لملف الديون ضمن جلسات "حكاية وطن" ، قائلا: إن أهم رسالة وجهه وزير المالية للمصريين هي الإطمئنان على ملف الدين لمصر".

وتابع وجدي زين الدين، أن أهل الشر يبررون أكاذيبهم دائما: "الدولة عليها ديون والديون ستغرق البلد، وحتسدد القروض منين ولها فوائد " وكل هذه الأحاديث حول الديون تفتعل أزمة وحالة من اللغط، موضحا أن رسالة الاطمئنان ماهيتها الدولة عملت إيه بهذه الديون وصرفت علي أيه، وهذه مسألة مهمة للغاية.

أكد أن الاستعراض الذي قدمه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر حكاية وطن، حول انجازات ملف الصحة، غير كافي، لأنه كما قال الرئيس السيسي ، كل سطر يحتاج إلى الكثير من التوضيح .

وواصل الدكتور وجدي زين الدين، أن الاستعراض كان بمثابة إيجار واختصار شديد جدا، لما تحقق ولمسه المواطن ، متابعا أن استعراض الأرقام شيء جيد، لأن الأرقام لا تكذب وتوضح ما تم انجازة في ملف الصحة خلال السنوات الماضية، لأنها تعبر عن حقائق ، وكلمة التريليونات التي ذكرت كانت ضرورية، قائلا: "هي الانجازات دي كانت ستحقق كيف ببلاش يعني".

وأكد أن حكاية وطن اختصار شديد جدا لما تحقق، متابعا أنه مشروع وطني مصري، لمسار الدولة المصرية ، بمعنى أن هناك رؤية وتخطيط واستراتيجيات في كل المجالات.

وأضاف أن الدولة المصرية تسير على خطط واستراتيجيات منذ عام 2014 حتى الآن، وتشمل استراتيجيات المشروع الوطني ، كل مناحي الحياة فيما يتعلق بشأن الدولة المصرية.

وتابع أن مشروع الدولة الوطنية بدأ بتثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والحرب على الإرهاب والمشروعات التنموية، وكل ما يتعلق بشؤون المصريين دون استثناء.

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