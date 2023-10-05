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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أيمن محسب: البرلمان الأوربي اعتاد على نشر الأكاذيب حول مصر (فيديو)

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، رفضه بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكدًا أنه تدخل سافر في الشأن الداخلي، وهو أمر غير مقبول نهائيا.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن البرلمان الأوروبي اعتاد على على إصدار البيانات الكاذبة والمنافية للواقع حول مصر، موضحًا أنه دائما ما يصدر بياناته في مواقيت مثل التي تشهدها البلاد من انتخابات رئاسية.

البرلمان الأوروبي يضغط على مصر لتحقيق مكاسب سياسية 

وأوضح أن البرلمان الأوروبي يعتقد أن بمثل هذه البيانات يمكنه الضغط على مصر أثناء الانتخابات الرئاسية لتحقيق بعض المكاسب السياسية، التي يطمح إليها.

وأكد أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية.

وأشار إلى أن المواطنين يمارسون حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة بمرشحيهم دون تضييق من أي جهات حكومية.

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