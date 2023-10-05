مصر غيرت أحوال السجناء بعد إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل.. فيديو

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، هي نتاج جهود مصرية وطنية كبيرة، مشيرا إلى أن الجهود تأتي من أجل تعزيز وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.

مراكز إصلاح وتأهيل

أضاف رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارات واللجان التي تم تشكيلها من قبل الرئيس السيسي، من أجل إعداد استراتيجية حقوق الإنسان، قامت بدراسة العوائق وحالات حقوق الإنسان في مصر وكيفية مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه للأسف أن المعلومات المتاحة لدى المواطنين عن حقوق الإنسان في مصر متعلقة فقط بالمحتجزين والسجناء.

وتابع أن حالات حقوق الإنسان تشمل الحق في الحياة، وأيضا الحياة الكريمة والصحة والتعليم، مبينا أن المواطنين تناسوا كل ذلك وتم التركيز فقط على السجناء.

كما أكد أن مصر غيرت ما يخص السجناء والقانون والتحويل إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتوفير فيه كل شيء وفقا للآليات والمعايير الدولية، مشددا على أن القيادة السياسية تصدت للعشوائيات والمناطق الغير آمنة والعمل على توفير الحياة الكريمة هذه هي حالات حقوق الإنسان.