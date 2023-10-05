أيمن محسب: بيان البرلمان الأوروبي كاذب وأصدرنا آلاف التوكيلات لمرشح الوفد بالرئاسة

علق الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكدًا أنه كاذب ومنافي للواقع في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "هما ناسيين أن المصري لا يقبل أي إملاء عليه، وناسيين أن البرلمان المصري ما تدخل في شأن أي دولة أوروبية وعمره ما وجه رسالة بهذه الكيفية ويطالب بالإفراج عن بعض المسجونين ويمس بقضاء الدولة".

أصدرنا آلاف التوكيلات لمرشح الوفد في انتخابات الرئاسة

وأضاف أن الأكاذيب حول التضييق على المرشحين للرئاسة كاذبة، مضيفا: "عندنا في حزب الوفد مرشح رئاسي وأصدرنا آلاف التوكيلات دون أي مشكلات".

وأكد أن مكاتب توثيق الشهر العقاري شهدت إقبالا غير مسبوق، ولأول مرة نرى آلاف المصريين في طوابير لتحرير التوكيلات للمرشحين.

وتابع: "في ناس بتضع نفسها في خانة الخيانة ويرسلوا صورا إلى البرلمان الأوروبي عشان ينقلوا صورة مغلوطة عن الوضع في مصر، وأي حد مصري وطني سيقف صفا واحدا مع الدولة في هذه الأوقات".