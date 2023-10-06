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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحد أبطال أكتوبر يروي قصة ملحمة بحرية قرب شرم الشيخ (فيديو)

الرائد سمير نوح أحد
الرائد سمير نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر

روى الرائد سمير نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر، تفاصيل ملحمة بحرية كانت قرب شرم الشيخ أثناء مواجهة العدو.

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وقال خلال لقائه مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"الخميس، إنه بعد أن وصلتهم أنباء العبور في يوم 6 أكتوبر، قرر البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي مهاجمة حقول بترول بلاعيم التي كان يسيطر عليها العدو.

وأضاف أنه اختار البطل أبو الحسن والعقيد طبيب محمد طه ناصر والمرحوم البطل مصطفى إبراهيم الغضنفر، والمرحوم البطل محمد فؤاد مراد والشهيد البطل أحمد مطاوع.

لانشات العدو بانتظار الأبطال أثناء تنفيذ المهمة

وأوضح أنه في يوم 10 أكتوبر توجهوا لضرب تمركزات العدو في شرم الشيخ ورأس محمد، متابعا: “كان اللانش عليه نحو 16 صاروخ تستعمل عبر مؤقت ضرب، ونضبط الصاروخ ونتركه في المياه وينطلق في موعده ويضرب الأهداف”.

وأوضح أن اللانشات انسحبت إلى شدوان للتزود بالوقود والصواريخ، ثم عادت لتهاجم فوجدنا لانشات العدو بانتظارنا، لكنهم جبناء لم ينصبوا لنا كمائن بل أطلقوا النيران، وتعطل اللانش الذي كنا فيه فشاهدت ملحمة بين لانشات العدو الضخمة ولانشاتنا الصغيرة.

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