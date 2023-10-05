غادة عبدالرازق تكشف قصتها مع دكتور نفسي كاد ينهي حياتها (فيديو)

روت الفنانة غادة عبدالرازق، تفاصيل موقف تعرضت مع أحد الأطباء النفسيين، مؤكدة أنه كاد أن يتسبب في إنهاء حياتها.

وقالت غادة عبدالرازق، خلال لقاءها مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "on" اليوم الخميس، إنها ذهبت إلى طبيب نفسي كبير، وعندما دخلت عليه الغرفة وجدته يدور حول نفسه بالكرسي، ولم يطلب منها الجلوس.

وتابعت: "قعدت أتكلم معاه وبحكيله عن حالتي لقيته بيلعب في الأجندة وبيفتح في الدرج، وعمل كل الحاجات اللي بتدل على أنه غير متزن وفي الأخر بقوله هعمل إيه، قالي خدي الأدوية دي شهر ونص وتعالي".

غادة عبدالرازق: دكتور نفسي يحتاج إلى العلاج

وأوضحت أنها عندما خرجت من عنده وجدته يدور حول نفسه بالكرسي مجددا، متابعة: "لما خرجت قلت للبنت اللي معاه بلغي عنه ده لازم يتعالج".

وأوضحت أنها أخذت العلاج وتعرضت لانتكاسة وكادت أن تنهي حياتها، موضحة: "الأدوية اللي أخدتها خلتني أترعش وهيبرت وبقيت غير متزنة وجالي الدكتور الأساسي اللي بيعالجني وقال الأدوية بتأثر على المخ".