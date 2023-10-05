عايزينها فوضى.. مصطفى بكري: "مصر تواجه حملة تشكيك لطمس الهوية"

قال الإعلامي مصطفى بكري: “إن حائط الصد لأي حملات تشكيك على الدولة المصرية، هو الشعب المصري، مشددًّا على أن الشعب هو العنصر الوحيد القادر على مواجهة هذه الحملات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية”.

حملات تشكيك:

أضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تواجه حملة تشكيك كبيرة في كل ما يجرى على أرض مصر، موضحًّا أن الهدف هو طمس هوية مصر وانتشار الفوضى من جديد وهدم مؤسسات الدولة، بعد أن تجاوزت أصعب مراحل لها في تاريخها بفضل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.

تابع أن هناك من يريد تحقيق أهدافه الشخصية عن طريق الغرب وأن يكون أداة لهدم الدولة، مشددًّا على أن الشعب المصري يرفض وسيتصدى لكل هذه المحاولات الهدامة ولن يسمح مرة أخرى بعودة الفوضى بعد عودة الأمن والاستقرار.

تابع أن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر متواصلة، مبينًّا أن هذه الذكرى لابد أن تكون النموذج للأجيال المقبلة ودروس مستفادة فيما قدَّمه رجال القوات المسلحة لاستعادة الأرض وشعب رفض الهزيمة ونادى بالحرب من أجل الحرية وعودة وسيادة أراضيه.

شدد على أن الرئيس السيسي، أنقذ مصر من حرب أهلية، موضحًّا أن الرئيس اتخذ قرارًا غير مسار حياة المصريين وهو القائد المناضل الذي يسعى لخدمة شعبه وبلده ولن ينسى له الشعب والتاريخ ما فعله في 3 يونيو.

تابع أن الرئيس السيسي، اعتمد منهجًّا جديدًا في إحداث التنمية الشاملة في كل ربوع الدولة المصرية، موضحًّا أن ما تم إنجازه خلال 9 سنوات كان يحتاج إلى 30 أو 40 عامًا حتى يتحقق.

كما أكد أن الرئيس السيسي، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أن ما فعله الرئيس خلال السنوات الماضية جعله يستجيب لجموع المصريين بثقة لاستكمال مسيرة التنمية في البلاد بعد أن نجح في عودة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم وريادة القارة السمراء في جميع المحافل العالمية.