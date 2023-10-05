مصطفى بكري: "بيان البرلمان الأوروبي وقح وتعدٍّ على السيادة المصرية"

قال الإعلامي مصطفى بكري: “إن بيان البرلمان الأوروبي وقح وبمثابة تدخل في السيادة المصرية”، متابعًا: "فوقوا وافهموا كويس بتتكلموا مع مين، بتتكلموا مع أكبر جيش في المنطقة، مصر لا أحد يستطيع التدخل في قضائها، والتاريخ شاهد، خليكم في قضية المثلية الجنسية، تعديتوا الحدود، ويستحسن تحترموا إرادة المصريين»، مردفًا: «مصر ليس لديها اعتقالات وتتعامل بشفافية".

عمرو واكد:

انتقد مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة “صدى البلد”، تصريحات عمرو واكد ضد مصر، قائلًا: "أنت سبيت نساء مصر، وشاركت ممثلة إسرائيلية في عمل فني دون حرج، أنت خونت البلد اللي صنعتك وعملت شهرتك".