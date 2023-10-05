محافظ مطروح: "شهدنا أمطارًا غير مسبوقة ملأت 4 وديان بنفس الوقت" (فيديو)

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح: “إن المحافظة شهدت أمطارًا غير مسبوقة أمس”، مضيفًا: "كان في كمية مياه غير مسوبقة وجاية من الجبال على مسافة 40 كيلو ودخلت على 4 وديان في وقت واحد".

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc masr" اليوم الخميس، أنه جرى السيطرة على مياه الأمطار في الخروبة ووادي الرمل، وجرى تحويل مسار المياه، لافتًا إلى أنه ابتداء من الغد سيجرون شفط المياه من الشوارع الضيقة.

أكد أن أي منطقة تشهد أمطارًا شديدة يجري قطع الكهرباء عنها من أجل سلامة المواطنين، موضحًا أنهم متواجدون حاليًّا في الكيلو 4 لإزالة المياه.

أوضح أن محافظات البحيرة والجيزة والإسكندرية، أرسلت دعمًا إلى محافظة مطروح من أجل المساعدة في إزالة المياه من الشوارع.

صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين بمطروح:

وجَّهتْ الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة، لمتابعة الموقف بمحافظة مطروح أولًا بأول، بعد موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة منذ أمس.

تتابع القباج مستجدات الأحداث أولًا بأول، كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي لجنة الإغاثة بمحافظة مطروح، برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، والهلال الأحمر، بالتواجد الميداني وتقديم الخدمات المواطنين كافة والتعامل مع آثار السيول والأمطار التي تتعرض لها المحافظة منذ أمس.

يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع السيد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعة موقف التعامل مع السيول، التي تعرضت لها المحافظة في الساعات الأخيرة، إذْ جارٍ متابعة الوضع وحصر المناطق المتضررة.