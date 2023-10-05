أحد أبطال أكتوبر: "حققنا النصر على العدو المتغطرس رغم امتلاكه أحدث الأسلحة"

روى اللواء طيار محمد صلاح عارف، أحد أبطال حرب 6 أكتوبر، تفاصيل الملحمة التي خاضها الجيش المصري لاستعادة أرض الفيروز من الاحتلال الإسرائيلي.

قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس: “إن قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالحرب كان نابعًا من إيمانه بقدرات قواته بأنها قادرة على تحقيق النصر”.

أكد أن الرئيس السادات اتخذ قرار الحرب في ظروف اقتصادية وعسكرية وسياسية صعبة جدًّا، متابعًا: “خضنا ملحمة فكرية وعرق ودم، وحققنا النصر على العدو المتغطرس رغم امتلاكه أحدث الوسائل والتقنيات”.

السادات درس العدو بشكل جيد ثم اتخذ قرار حرب أكتوبر:

أوضح أن أن الرئيس السادات درس العدو بشكل جيد واتخذ قرارًا صعبًا بني على فهم ودراسة، مضيفًا أن الضربة الجوية الأولى أفقدت العدو توازنه لأنها جاءت في توقيت لم يتوقعه أحد، بالإضافة إلى خطة الخداع الاستراتيجي.

تابع: "تمنيت الشهادة في حرب 6 أكتوبر ولكن الشهادة هي من تختار الأشخاص وليس نحن".

يحتفل الشعب المصري بمرور 50 عامًا على نصر حرب أكتوبر المجيدة، التي حققت فيها القوات المسلحة، انتصارات عظيمة سطرها التاريخ.