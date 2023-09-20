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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد جنازة والدة دينا الشربينى بمسجد المشير طنطاوى.. غدا

دينا الشربينى
دينا الشربينى

أعلنت الفنانة دينا الشربينى، عن موعد جنازة والدتها غدا من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع بعد صلاة الظهر، وقد رحلت والدتها منذ قليل وكتبت ستورى عبر حسابها الشخصى "إنستجرام"، قائلة:" توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتى ليلى السيد عبد الله".

دينا الشربينى

أعمال دينا الشربينى

رحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر ابريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

 

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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