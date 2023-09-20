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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

السيناريست محمد عبدالغفار يصل لنهاية مسلسل "ثلاثة من كندا"

السيناريست والمؤلف
السيناريست والمؤلف السينمائي محمد عبدالغفار

انتهى السيناريست والمؤلف السينمائي محمد عبدالغفار من كتابة مسلسله الجديد " ثلاثة من كندا"، والذي من المقرر أن يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد الفيشاوي والفنان أحمد حاتم والفنان أحمد داوود. . 

محمد عبد الغفار

كما حدد المخرج أحمد خيري أن يبدء التصوير المسلسل خلال شهر يناير من العام الجاري 2024. 

تفاصيل مسلسل ثلاثة من كندا

في هذا السياق تحدث  الكاتب السينمائي محمد عبد الغفار عن مسلسله الجديد وقال : "المسلسل يتناول فرق الثقافات بين الدول العربية والدول الغربية ويناقش فكرة ضرورة الإهتمام بالفرصة".

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