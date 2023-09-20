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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاة والدة دينا الشربيني بعد رحيل والدها بـ5 أشهر

دينا الشربينى
دينا الشربينى

أعلنت الفنانة دينا الشربيني عن وفاة والدتها بعد رحيل والدها بـ5 أشهر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

دينا الشربينى

وفاة والدة دينا الشربينى: 

نشرت دينا الشربينى منشورًا، قائلة: "إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون.

توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبدالله.

اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها.

برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

صلاة الجنازة غدًا الخميس 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي".

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