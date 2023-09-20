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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رامي صبري يروج لحفله الغنائي بالكويت

رامى صبرى
رامى صبرى

روج الفنان رامي صبري لحفلته القادمة بالكويت التى موعدها يوم الجمعة المقبل الموافق 22 سبتمير حيث نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: جمهوري في الكويت الغالي يوم الجمعة القادمة حفل افتتاح موسم الكويت على مسرح الارينا.

رامى صبرى

أعمال الفنان رامى صبرى

وطرح مؤخرًا الفنان رامى صبرى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

 

وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.

 

ومؤخرًا طرح الفنان رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير" .وطرح النجم رامي صبري  أيضا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

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