تامر روجلي يطلق بوستر فيلم "وحشتيني" لـ نادين لبكي

أطلق المخرج تامر روجلي، بوستر فيلمه الجديد "وحشتيني"، والمقرر أن ينافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أحداث فيلم وحشتيني

فيلم وحشتيني رحلة يرصد فيها المخرج ذو الأصول السكندرية حياة الطبيبة النفسية "سو" التي تقدم دورها الفنانة نادين لبكي، في رحلة العودة مـن سـويـسـرا إلى مسقط رأسها، مدينة الإسكندرية، حيث تقضى والدتها ذات الأصول العريقة، وتجسدها النجمة العالمية "فاني أردان"، أيامها الأخيرة وهي على فراش الموت، حيث تركتها ابنتها "سو" وهـاجـرت إلـى سـويـسـرا قـبـل 20 عاما، وخلال رحـلـة الـعـودة، تستعيد "سو" ذكـريـاتـهـا عـن مـصـر والـنـيـل والإسكندرية.

أبطال فيلم وحشتيني

فيلم وحشتيني يشارك في بطولته كل من الفنانة والمخرجة نادين لبكي، والقديرة الفرنسية الشهيرة فاني أردان.

الفيلم رحلة ما يعرف بالـ Road Tripتم تصويره بين مصر وسـويـسـرا، ومن المنتظر أن يشارك بأحد المهرجانات العالمية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين منهم سلوي عثمان و هاني عادل، وإنعام سالوسة.