عاجل
ضوابط ومحظورات الدعايا للانتخابات الرئاسية جويلي في ميت عقبة: انتخابات الزمالك ولعت وقائمة مرتضى منصور تشعل المنافسة
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تامر روجلي يطلق بوستر فيلم "وحشتيني" لـ نادين لبكي

فيلم وحشتيني
فيلم وحشتيني

أطلق المخرج تامر روجلي، بوستر فيلمه الجديد "وحشتيني"، والمقرر أن ينافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

أحداث فيلم وحشتيني

فيلم وحشتيني رحلة يرصد فيها المخرج ذو الأصول السكندرية حياة الطبيبة النفسية "سو" التي تقدم دورها الفنانة نادين لبكي، في رحلة العودة مـن سـويـسـرا إلى مسقط رأسها، مدينة الإسكندرية، حيث تقضى والدتها ذات الأصول العريقة، وتجسدها النجمة العالمية "فاني أردان"، أيامها الأخيرة وهي على فراش الموت، حيث تركتها ابنتها "سو" وهـاجـرت إلـى سـويـسـرا قـبـل 20 عاما، وخلال رحـلـة الـعـودة، تستعيد "سو" ذكـريـاتـهـا عـن مـصـر والـنـيـل والإسكندرية.

 

أبطال فيلم وحشتيني

فيلم وحشتيني يشارك في بطولته كل من الفنانة والمخرجة نادين لبكي، والقديرة الفرنسية الشهيرة فاني أردان.

الفيلم رحلة ما يعرف بالـ Road Tripتم تصويره بين مصر وسـويـسـرا، ومن المنتظر أن يشارك بأحد المهرجانات العالمية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين منهم  سلوي عثمان و هاني عادل، وإنعام سالوسة.

txt

رامي صبري يروج لحفله الغنائي بالكويت

txt

فيلم "2 The Meg" يتخطى الـ390 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

txt

محمد رمضان خارج السباق الرمضاني القادم استعدادًا لـ"أسد أسود"

txt

فيلم Mission: Impossible 7 يتخطى 566 مليون دولار منذ بداية عرضه

txt

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" بشباك التذاكر مساء أمس

txt

أمير كرارة ومحمد جمعة أول الحاضرين فى عزاء الفنان أشرف مصيلحى

txt

دياب يطلق أحدث أغنياته "هاروني بوس"

txt

طليق علا غانم يحتفل بانفصاله عنها على طريقته

txt

المخرجة منال الصيفي تستقبل عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي

txt

نجمة تركية ميرفي كيالب تنهي حياتها بالرصاص داخل منزلها (تفاصيل)

مواد متعلقة

رامي صبري يروج لحفله الغنائي بالكويت

فيلم "2 The Meg" يتخطى الـ390 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

محمد رمضان خارج السباق الرمضاني القادم استعدادًا لـ"أسد أسود"

فيلم Mission: Impossible 7 يتخطى 566 مليون دولار منذ بداية عرضه

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" بشباك التذاكر مساء أمس

أمير كرارة ومحمد جمعة أول الحاضرين فى عزاء الفنان أشرف مصيلحى

دياب يطلق أحدث أغنياته "هاروني بوس"

طليق علا غانم يحتفل بانفصاله عنها على طريقته
الجريدة الورقية