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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "أولاد حريم كريم" يتخطى الـ6 ملايين جنيه منذ بداية عرضه

فيلم أولاد حريم كريم
فيلم "أولاد حريم كريم"

حقق فيلم "أولاد حريم كريم" للفنان مصطفى قمر أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 93 ألف جنيه، فى دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن منذ طرحه فى السينمات المختلفة 6 ملايين و675 ألفًا و559 جنيهًا.

فيلم أولاد حريم كريم

أبطال فيلم "أولاد حريم كريم":

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

 

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

واحتفل صناع العمل مؤخرًا بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير، وقدم مصطفى قمر خلاله أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

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الجريدة الورقية