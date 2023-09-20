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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "2 The Meg" يتخطى الـ390 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم 2 The Meg
فيلم 2 The Meg

ارتفعت إيرادات الجزء الثانى من فيلم The Meg تحت اسم The Meg : The Trench، بـ5 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 390 مليونًا و631 ألف دولار منذ طرحه يوم 4 أغسطس الماضى بدور العرض العالمية، الفيلم من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

فيلم 2 The Meg

إيرادات فيلم 2 The Meg 

وأنقسمت الإيرادات بين 81 مليونًا و731 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و308 ملايين و 200 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

 

أحداث فيلم 2 The Meg

يدور الجزء الثانى من فيلم The Meg تحت اسم The Meg : The Trench، حول انطلاق جوناس تايلور "الممثل العالمى جيسون ستاثام"، وفريقه إلى قاع المحيط لاستكشاف الخندق الجديد، وسرعان ما ستتحول مهمتهم إلى حالة من الفوضى بعد أن أدت عملية التعدين إلى إطلاق كل أنواع الكائنات البحرية الضخمة، بما في ذلك ثلاثة ميجالودون، يطلق على أحدها لقب أكبر سمكة قرش على الإطلاق، بجانب مجموعة متنوعة من الوحوش الأخرى التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

 

واستغرق العمل على Meg 2: The Trench فترة طويلة، وتم الإعلان عنه لأول مرة في نوفمبر 2018، وكشف المخرج Ben Wheatley في يونيو 2021 أنه قضى سبعة أشهر في كتابة القصة المصورة للفيلم، والذي بدأ تصويره في يناير من العام الماضي.

 

أبطال فيلم The Meg2

وحقق  فيلم The Meg  فى دور العرض 520 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذى يقوم ببطولته روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.

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