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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاة والدة دينا الشربينى وسط أجواء مؤلمة بعد رحيل والدها

دينا الشربينى
دينا الشربينى

أعلن الفنان عمرو السعيد عن وفاة والدة الفنانة دينا الشربينى وذلك من خلال منشور على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الفنان عمرو السعيد 

نشر الفنان عمرو السعيد منشورًا عن وفاة والدة دينا الشربينى قائلًا: "السيدة ليلى السيد والدة دينا الشربينى فى ذمة الله..لا حول ولا قوة الا بالله"، إذْ رحلت والدة دينا بعد 5 أشهر من وفاة والدها.

 

 رحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر إبريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخرًا فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبدالجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داوود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

 

آخر أعمال دينا الشربيني: 

 عرض لدينا الشربيني في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داوود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

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