نشرة التوك شو.. انتهاء العاصفة دانيال وحقيقة افتعال زلزال المغرب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

كشف الدكتور سعيد محمود عالم الكيمياء والفائز بجائزة جينيف في العلوم، حقيقة تسبب مشروع "هارب"، في زلزال المغرب، مؤكدًا أنه لا علاقه له بالزلازل ويستخدم في التشويش على الاتصالات.

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عالم يكشف حقيقة مشروع هارب وعلاقته بزلزال المغرب

كشف الدكتور الهادي المبروك مدير عام المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ، الأضرار الذي تسببت فيها العاصفة دانيال، مؤكدًا أنّ ما حدث في درنة كارثة قوية أسفرت عن وفاة الآلاف من الضحايا بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية.

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العاصفة دانيال دمرت 30% من درنة والأمراض تهدد الليبيين (فيديو)

وجهت الدكتورة البرغوثي مديرة إدارة المرأة بالجيش الليبي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المساعدات التي قدمتها مصر إلى بلادها بعد العاصفة دانيال وتسببت في كوارث.

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الجيش الليبي: "الوضع كارثي في درنة وليس غريبًا على مصر وقوفها معنا"

كشفت مستشارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما، لوري واتكينز، تفاصيل التحقيقات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدة أن لها دوافع سياسية.

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مستشارة أوباما السابقة تعلق على التهم الموجهة ضد بايدن (فيديو)

أثار تسمية العاصفة المدمرة التي ضربت بـ"دانيال" الجدل مجددًّا والتساؤلات حول سبب إطلاق أسماء البشر على الأعاصير.

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علق اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على دعم مصر الذي وفرته إلى ليبيا لمواجهة العاصفة دانيال، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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مستشار بأكاديمية ناصر: "السيسي نفذ مقولة مسافة السكة على أرض الواقع بليبيا"

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، تخصيص 10 مليارات دينار، لإعادة إعمار مدينة درنة، التي شهدت دمارًا كبيرًا بسبب العاصفة دانيال، والتي أعلنتها الحكومة منطقة منكوبة.

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برلمان ليبيا: "تخصيص 10 مليارات دينار لإعادة إعمار درنة" (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد موجة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية بسبب العاصفة دانيال.

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الأرصاد: "العاصفة دانيال مرت بسلام ولا تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة" (فيديو)

فجر الدكتورعبدالله علام، أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفرالشيخ، مفاجأة بشأن سد النهضة وتحمّله للظواهر الجوية التي تضرب عددًا من الدول خلال الآونة الأخيرة.

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خبير جيولوجيِّ: "سد النهضة سينهار عاجلا أم آجلاً" (شاهد)

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عدد منافذ معرض أهلًا مدارس بمختلف محافظات الجمهورية، قائلًا: "تشمل 480 منفذًا، منهم 58 معرضًا رئيسيًّا".

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رئيس الوزراء: "480 منفذًا لمعارض أهلا مدارس"

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن حزنه وألمه الشديد لما حدث في ليبيا من كارثة إنسانية بسبب إعصار دانيال، والتي تسبب في دمار مدينة درنة بالكامل، ووفاة وإصابة الآلاف.

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مصطفى بكري يكشف رقمًا صادمًا عن ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

أكد سامح شكري وزير الخارجية، ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين آلية دول جوار السودان مع الدول الأخرى والأطراف الفاعلة ومنها مجموعة الإيجاد ومنصة جدة، موضحا أن لكل منهم القدرة للتعامل مع القضية لتحقيق الهدف المشترك.

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شكري: مصر تبذل جهودها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

لسنا وحدنا في هذا الكوكب، هذا ما صرح به الصحفي المكسيكي خوسية موسان، الذي عثر على جثامين لمخلوقات غير بشرية في المكسيك تعود لــ1000 عام.

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جثامين لمخلوقات "غير بشرية" في المكسيك| فيديو

