جثامين لمخلوقات "غير بشرية" في المكسيك| فيديو

لسنا وحدنا في هذا الكوكب، هذا ما صرح به الصحفي المكسيكي خوسية موسان، الذي عثر على جثامين لمخلوقات غير بشرية في المكسيك تعود لــ1000 عام.

عرض برلمان المكسيك، ما قيل إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة غير بشرية ثلاثية الأصابع ومشوهة الرأس، عُثر عليها في بيرو وفق ادعاء عدد من الباحثين.

جثث مخلوقات "غير بشرية"

وأكدت وسائل إعلام المكسيك، أن بقايا محنطة، التي عرضت أمام الكونجرس المكسيكي في صناديق، انتشالها من بيرو عام 2017، ولم تكن من تطورنا الأرضي، ولا يزال 30% من تركيبها الجيني مجهولا.

ووصف "موسان" هذا الاكتشاف أنه لحظة فاصلة، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها المكسيك حوارا رسميا للاعتراف بهذه الظاهرة.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.