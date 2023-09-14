الجيش الليبي: الوضع كارثي في درنة وليس غريبا على مصر وقوفها معنا

وجهت الدكتورة البرغثي مديرة إدارة المرأة بالجيش الليبي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المساعدات التي قدمتها مصر إلى بلادها بعد العاصفة دانيال وتسببت في كوارث.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، ليس غريبا على مصر وقوفها بجوار أشقائها، لأنها موجودة معنا في جميع الأزمات، مضيفة: "للأسف الوضع هنا كارثي، لمدة 24 ساعة لا يوجد نوم أو أكل أو شرب وقواتنا المسلحة موجودة في الميدان".

مدينة درنة خالية بالكامل



وأشاتر إلى أنّ الوضع كارثي في مدينة درنة، وهناك أعداد كبيرة من المصابين والشهداء، مؤكدة استمرار عمليات الإنقاذ للبحث عن ناجين وانتشال الضحايا، مضيفة: "نهتم بالعائلات الموجودة على قيد الحياة والنازحين ونوفر لهم كل الإمكانيات والإغاثة والمساعدات".

وذكرت أن المدينة فارغة بالكامل عدا بعض الموجودين في بيوت أقاربهم أو اللاجئين أو المدارس، متابعة: "هذه المصيبة لم تكن في الحسبان ولم تحدث منذ سنوات طويلة، ومدينة درنة أصبحت منكوبة وحزينة وهناك عائلات اختفت بالكامل".

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

وأطلق مدير مركز البيضاء رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة الليبية، "عبد الرحيم مازق"، تحذيرات من كارثة بيئية أشد وطأة من كارثة السيول والفيضانات، وهي الأمراض المنقولة نتيجة تحلل الجثث، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وقال مدير مركز البيضاء في بيان له إن الخطر الأشد وطأة من السيول والفيضانات، في الوقت الحالي، يكمن في الأمراض المنقولة عن طريق المياه، فضلا عن الأمراض التي ستنتقل نتيجة تحلل جثث الضحايا من الكارثة.

توفير التطعيمات لفرق الإنقاذ المحلية

ولذلك، طالب مازق بضرورة توفير التطعيمات لفرق الإنقاذ المحلية وبشكل عاجل، بالإضافة إلى توفير تطعيمات لسكان المناطق المنكوبة سواء كبار السن والرجال والنساء والأطفال.

كما أوصى مازق أهالي المدينة والمناطق المحيطة التي ضربتها السيول والفيضانات باستخدام مياه الشرب المعلبة، محذرا من شرب المياه من مصادر المدينة السابقة نظراً لتعرضها للتلوث.

وقد ضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا يوم الأحد الماضي، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.