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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشارة أوباما السابقة تعلق على التهم الموجهة ضد بايدن (فيديو)

بايدن
بايدن

كشفت مستشارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما، لوري واتكينز، تفاصيل التحقيقات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدة أن  لها دوافع سياسية.

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هانتر بايدن يُواجه لائحة اتهام بسبب حيازة سلاح

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البيت الأبيض يُعلّق على اتهامات الجمهوريين لـ "بايدن"

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن أمريكا في خضم الانتخابات الرئاسية وعلى أعتابها بالفعل وبايدن يترشح للانتخابات الجديدة ولا يوجد مرشح من الديموقراطيين يمكنه أن يحل محل بايدن.

وأوضحت أن الجمهوريين يريدون تشتيت بايدن بعيدا عن الإنجازات التي حققتها خلال فترة إدارته، وهناك الكثير من الإنجازات الموجودة بالفعل في مختلف المجالات، لقد بذل جهدا كبيرا وهم يحاولون أن يقولوا إنه لا توجد أي جدوى لهذه الجهود.

اتهامات سياسية

وأشاتر إلى أن هذه اتهامات سياسية في المقام الأول، ولا بد من التركيز على مواجهتها ولا يوجد دليل واحد على تورط بايدن في هذه الاتهامات وهذه التهم كانت خلال فترة عملي نائبا للرئيس الأسبق أوباما، ولكن الجمهورين يدعمون هذه المساعي وفي النهاية سوف يكون هناك موقف عسير أمام كيفن مكارثي ولمجلس النواب لأن حزبه بالفعل مقسم ببن ترامب وعدد من المرشحين الآخرين، والحزب الديموقراطي ليس لديه هذه الانقسامات".

وأوضحت، أن بايدن عندما ينجح لن يكون مكارثي هو المتحدث ورئيس مجلس النواب، ولابد من وضع الأمور والدوافع السياسية كافة عند تناول هذه الاتهامات.
 

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