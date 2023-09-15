عالم يكشف حقيقة مشروع هارب وعلاقته بزبزال المغرب

كشف الدكتور سعيد محمود عالم الكيمياء والفائز بجائزة جينيف في العلوم، حقيقة تسبب مشروع "هارب"، في زلزال المغرب، مؤكدًا أنه لا علاقه له بالزلازل ويستخدم في التشويش على الاتصالات.

وقال خلال لقاءه مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، إن العلم تطور آخر 100 سنة بشكل مذهل، بدأ بالثورة الصناعية الأولى والثانية إلى أن وصلت إلى الخامسة.

وأكد أن العلم له وجهان أحدهما للخير والآخر للشر، بعضها أخلافي والبعض الآخر غير أخلاقي، لافتا إلى أن مشروع هارب الأمريكي يدرس تأثير الترددات العالية والمنخفضة على طبقات الجو العليا، ويستهدف التشويش على الاتصالات وشلها تمام.

وأكد أن استخراج البترول وحرقه بكميات كبيرة جدا أدى إلى ظهور أزمة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وضرب زلزال قوي المغرب، السبت الماضي، بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر، وأودى بحياة ما يقارب 3000 شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين.

جدل على سوشيال بسبب مشروع هارب

وصاحب الزلزال موجة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ زعم البعض بأنه مفتعل وأن مشروع هارب الأمريكي السري هو السبب وراء وقوع ليس فقط هذا الزلزال بل أيضًا، اتهم مستخدمو سوشيال، مشروع هارب بالتسبب في الزلازل التي دمرت مدنا بأكملها في كل من تركيا وسوريا في شهر مارس الماضي، وراح ضحيتها حوالي 52 ألف شخص.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 وفاة، و5674 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

إيواء المُتضررين من الزلزال



أكد ملك المغرب، "محمد السادس"، أن عملية إعادة إيواء المُتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال ترؤس ملك المغرب بالقصر الملكي بالرباط اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررًا من الزلزال الذي كان مركزه إقليم الحوز.

كان هذا البرنامج موضوع تعليمات ملكية صدرت خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك عقب وقوع الزلزال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

شدد ملك المغرب على أنه يجب أن تنجز عملية إعادة الإيواء في ظل احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات السكان المتضررين.

