الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير جيولوجيا: سد النهضة سينهار عاجلا أم أجلاً (شاهد)

سد النهضة
سد النهضة

فجر الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفرالشيخ، مفاجأة بشأن سد النهضة وتحمّله للظواهر الجوية التي تضرب عددًا من الدول خلال الآونة الأخيرة.

 

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خبير: سد النهضة معرض للانهيار في حالة حدوث زلزاىىىى

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خبير يتوقع استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بعد التخزين الرابع

وقال "علام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن سد النهضة سينهار عاجلًا أم آجلًا، وذلك بسبب طبيعة المناخ.

 

وقال إن سد النهضة  على حافة هضبة اثيوبيا ويأتي من روافد عالية جدا، إضافة إلى أن كم الرواسب خلف السد يزيد يوم عن يوم، مما يزيد من فرص انهياره.

 

 

وواصل علام  أن اثيوبيا تعلم أن السد متوقع أن ينهار، ولكنها تتعنت بشكل كبير، إضافة إلى تغذية من بعض الدول التي لها مصالح.

 

 

 

وأشار إلى  أنه اذا انهار السد سيخلف عدد ضحايا كبير لا حصر، لأن رواسب سد النهضة يأتي من مناطق منحدرة شديدة تبلغ 4 ألاف متر فوق مستوى سطح البحر، والرواسب الكبيرة خلف السد.

 

شهدت الأيام الأخيرة، عدة كوراث طبيعية في دول الجوار، وبالتحديد ليبيا والمغرب، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث دمر إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية، سدين في مدينة درنة وتسبب في انهيار ما يقرب من 5 جسور كباري، واقتلاع أشجار وهدم مبان كثيرة.

 

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