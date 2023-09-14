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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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العاصفة دانيال دمرت 30% من درنة والأمراض تهدد الليبيين (فيديو9

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشف الدكتور الهادي المبروك مدير عام المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ، الأضرار الذي تسببت فيها العاصفة دانيال، مؤكد أنّ ما حدث في درنة كارثة قوية أسفرت عن وفاة الآلالف من الضحايا بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن العاصفة دانيال تسببت في تدمير 30% تقريبا من درنة، واستوت بالأرض ونقلت إلى شواطئ البحر بعدما جرى تدمير السدود.

وأوضح أنهم يحتاجون إلى فترة لتقييم العاصفة دانيال، والإعمار وإنشاء المدينة مجددا، مضيفًا: "المشكلة الأساسية أننا لسنا لدينا في ليبيا والدول العربية خطط وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية".

وأوضح أن الدول النامية هي الأكثر تضررا من هذا التغير المناخي الذي يهدد العالم، متابعا أن ليبيا دولة إفريقية وعربية تأثرت من الانبعاثات الكربونية التي تسببت فيها الدول الصناعية، إذ أنّ كميات الأمطار التي سقطت خلال العاصفة دانيال، من السبت إلى الإثنين الماضي غير طبيعية.

وأشار إلى أن السدود لم تتحمل الكميات الضخمة من المياه  والأمطار خلال ساعات مما تسبب في انهيار السد الأول، ثم الثاني، مضيفا أن الكارثة قد تسبب مشكلات بيئية في الفترة المقبلة، مثل انتشار بعض الأمراض وتضرر مياه الشرب والطعام.

درنة منطقة منكوبة

وقد ضربت العاصفة دانيال،  شرق ليبيا يوم الأحد الماضي، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.
وفي سياق متصل، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا.

كارثة إنسانية بمدن عدة في الشرق الليبي
وقال إن الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحا، مضيفا منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا.

وكانت العاصفة دانيال تسببت في كارثة إنسانية بمدن عدة في الشرق الليبي، وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول وانهيار سدي درنة في سقوط أكثر من 5500 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جريح على خلفية السيول الناجمة عن العاصفة دانيال، بحسب جهاز الإسعاف الليبي.
 

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