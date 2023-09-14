رئيس الوزراء: 480 منفذا لمعارض أهلا مدارس

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عدد منافذ معرض أهلا مدارس بمختلف محافظات الجمهورية، قائلا: "تشمل 480 منفذا، منهم 58 معرضا رئيسيا".

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفى الذي تبثه قناة إكسترا نيوز، على هامش افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، أنه:"لدينا 480 منفذا يشملون نفس هذه النوعية من المنتجات منهم 58 معرض رئيسى وهذا جهد من الدولة ممثلة فى كل الوزارات".

وواصل مدبولي أنه تم إطلاق 84 سيارة ينتشرون في كل ربوع الجمهورية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا مدارس، بأرض المعارض، ويرافقه وزير التموين وعدد من المسئولين.

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

ويستمر المعرض خلال الفترة من 15 وحتى 29 أغسطس، ويضم المعرض "الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك".

التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 %

وقدرت غرفة القاهرة التجارية، أن التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 % وقد تصل في بعض الأصناف إلى 25% بحسب تقرير متابعة الاستعداد للمعرض في القاهرة.