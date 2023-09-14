الأرصاد: "العاصفة دانيال مرت بسلام ولا تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة" (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد موجة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية بسبب العاصفة دانيال.

قالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الإثنين: “إن بقايا العاصفة دانيال انتهت ومرت على مصر بسلام خلال الأيام الماضية دون حدوث أي أضرار على مستوى الجمهورية”.

أضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار التام في الطقس، ولا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار، موضحة أن درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية لتسجل القاهرة الكبرى 33 إلى 34 درجة مئوية.

أوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في محافظات الصعيد تتراوح بين 38 إلى 39 درجة مئوية، لتشهد فترات الليل والساعات الباكرة من الصباح تحسنًا كبيرًا في حالة الطقس بسبب نشاط حركة الرياح، مضيفة أنه لا توجد أي تقلبات جوية خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأرصاد تكشف توقعات درجات الحرارة غدًا:



القاهرة: العظمى 33 والصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 24.

وادي النطرون: العظمى 34 والصغرى 23.

طنطا: العظمى 32 والصغرى 24.

شبين الكوم: العظمى 33 والصغرى 24.

دمنهور: العظمى 33 والصغرى 24.

مطروح: العظمى 29 والصغرى 22.

السلوم: العظمى 29 والصغرى 21.

سيوة: العظمى 31 والصغرى 20.

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط: العظمى 32 والصغرى 25.

الزقازيق: العظمى 34 والصغرى 25.

المنصورة: العظمى 33 والصغرى 25.

الإسماعيلية: العظمى 35 والصغرى 24.

السويس: العظمى 34 والصغرى 24.

العريش: العظمى 32 والصغرى 23.

رفح: العظمى 31 والصغرى 25.

رأس سدر: العظمى 35 والصغرى 26.

نخل: العظمى 31 والصغرى 19.

طابا: العظمى 34 الصغرى 25.

كاترين: العظمى 29 الصغرى 15.

الطور: العظمى 33 الصغرى 27.

شرم الشيخ: العظمى 37 الصغرى 28.

الغردقة: العظمى 35 الصغرى 27.

مرسى علم: العظمى 36 الصغرى 28.

الفيوم: العظمى 33 الصغرى 24.

بنى سويف: العظمى 34 الصغرى 23.

المنيا: العظمى 35 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 34 الصغرى 23.

سوهاج: العظمى 35 الصغرى 24.

قنا: العظمى 39 الصغرى 26.

الأقصر: العظمى 38 الصغرى 26.

أسوان: العظمى 38 الصغرى 27.