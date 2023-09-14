الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى بكري يكشف رقمًا صادمًا عن ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن حزنه وألمه الشديد لما حدث في ليبيا من كارثة إنسانية بسبب إعصار دانيال، والتي تسبب في دمار مدينة درنة بالكامل، ووفاة وإصابة الآلاف.

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إخلاء درنة وتوقعات الوفيات 20 ألف شخص| فيديو

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن هناك تقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا قد يصل لـ20 ألف ضحية، فيما ترى تقديرات أخرى أن تصل الضحايا لـ40 ألف شخص.

 ما يحدث في ليبيا كارثة حقيقية بكل الأوجه

وأشار إلى أن ما يحدث في ليبيا هو كارثة حقيقية بكل الأوجه، لافتا إلى أنه سبق وأن انتقل إلى مدينة درنة وتحدث مع أهلها، واستنشق هوائها الآتي من البحر، إذ أنه رأى في عيون الشباب والأطفال في هذه المنطقة آمالهم في المستقبل، فضلا عن حديث الشيوخ هناك حول كيفية التخلص من كابوس الإرهاب في هذه المنطقة. 

 

وواصل بكري أن مدينة درنة شهدت الكثير تحت حكم داعش والإرهاب، ونجحت في التخلص من الإرهاب، موضحا أن تلك المدينة كانت تنبض بالأمل، والآن أصبحت خاوية على عروشها، ولا شيء فيها غير الموت والبكاء والأنين، إذ إن عائلات بأكملها أصبحت في ذمة الله.

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