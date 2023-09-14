عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. زلزال 5 ريختر في إريتريا يهدد بانهيار السد الإثيوبي
الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

برلمان ليبيا: تخصيص 10 مليارات دينار لإعادة إعمار درنة (فيديو)

إعصار دانيال
إعصار دانيال

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، تخصيص 10 مليارات دينار، لإعادة إعمار مدينة درنة، التي شهدت دمارا كبيرا بسبب العاصفة دانيال، والتي أعلنتها الحكومة منطقة منكوبة.

txt

الداخلية الليبية تعلن تشكيل غرفة للتعامل مع عمليات الإغاثة في درنة (شاهد)

txt

إخلاء درنة وتوقعات الوفيات 20 ألف شخص| فيديو


ووجه الشكر خلال مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" اليوم الخميس، الشكر إلى جميع ادول التي قدمت المساعدة إلى ليبيا في الكارثة التي أصابتها بسبب العاصفة دانيال، موضحًا أن الدول أرسلت فرقا وبدأت العمل الميداني في مجاولة للوصول إلى ناجيين وانتشال الجثث.
وأوضح أن الأضرار كبيرة في درنة وستحتاج إل إنشاء مساكن وطرق جديدة، موضحًا أن البرلمان طلب تحقيقا مفصلا من الحكومة حول أسباب الكارثة، وفتح تجقيق من قبل النائب العام حول المتسبب في الكارثة.
وأشار إلى رفع حالة الطوارئ في مدينة درنة إلى الدرجة القصوى، بسبب انتشار الجثث بالشوارع، بعد 5 أيام من وقوع العاصفة دانيال.

كارثة درنة كان من الممكن تفاديها

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات المدمرة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين في شرق ليبيا.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحفي في جنيف كان بالإمكان إصدار إنذارات تمهيدا لإجلاء السكان، وكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية، مشيرا إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في البلاد.

وقال تالاس إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه ليبيا في التعامل مع آثار الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف هو أنه ليس هناك هيئة أرصاد تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف لو كان لديهم هيئة أرصاد جوية تعمل بشكل طبيعي، لكان بإمكانهم إصدار تحذيرات.

وأعلن جهاز الإسعاف في ليبيا، اليوم الخميس، عن إحصاء أكثر من 5500 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جريح على خلفية السيول الناجمة عن العاصفة دانيال، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وتوقع رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن يرتفع عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة التي ضربها الإعصار إلى 20 ألفا.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن الأعمال جارية من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة.
 

مواد متعلقة

الداخلية الليبية تعلن تشكيل غرفة للتعامل مع عمليات الإغاثة في درنة (شاهد)

إخلاء درنة وتوقعات الوفيات 20 ألف شخص| فيديو

وزير الموارد البيئية الليبي: الوضع في مدينة درنة كارثي

إعصار دانيال يخلف دمارًا وخسائر بشرية كبيرة في درنة الليبية

400 أجنبي من بين ضحايا فيضانات درنة

بني سويف: صرف 100 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب بفيضانات درنة

مأساة إنسانية.. فيضانات درنة تودي بحياة عائلات بأكملها

العاصفة دانيال سببت كارثة درنة المفجعة.. انتشال أكثر من ألفي جثة شرقي ليبيا
الجريدة الورقية