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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

راغب علامة يستعد لإنطلاق ثالث حفلات جولته الغنائية في أمريكا

راغب علامة
راغب علامة

أنطلق الفنان اللبنانى راغب علامة بإحياء ثالث حفلات جولته الغنائية في أمريكا، يوم الجمعة 8 سبتمبر الجارى في ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد نجاح حفله الأول في واشنطن والثانى في ديترويت، والذى حضرهما عدد مهول من جمهوره من مختلف الجنسيات.

راغب علامة 

راغب علامة يتألق بمجموعة من أغانيه في مهرجان العلمين

أشعل النجم راغب علامة حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، منها: "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وأنا اسمي حبيبك وافتكرك وأنت ناسيني وطب ليه كده"، ورفع شعار كامل العدد.

راغب علامة 

راغب علامة يوجة رسالة للشاعر هانى عبد الكريم

حرص النجم راغب علامة علي توجيه التحية للشاعر هانى عبد الكريم خلال حفله بمهرجان العلمين، وقال: "هاني كتبلي أغنية صعب تغيب عن عيني من أجمل اغاني حياتي، وارتدي راغب خلال الحفل نضارة ولوك جديد".

وقال النجم راغب علامة، خلال صعوده على المسرح بمهرجان العلمين، إنه يشكر الشركة المتحدة على مجهودها في المهرجان، ويسعدني أن أكون وسط جمهوري وهنغني كل حاجة جديدة وقديمة.

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الجريدة الورقية