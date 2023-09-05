ماجد الكدواني وسط أجواء مؤثرة مع ابنته ساندرا بأغنية "بنت أبوها" (فيديو)
فاجأت الفنانة إسعاد يونس النجم ماجد الكدواني، خلال لقائه في برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك بدخول ابنته ساندرا غير المتوقع بالنسبة له في الاستوديو، معبرًا عن حبها لوالدها بأغنية "بنت أبوها".
أعربت ساندرا ماجد الكيدواني أثناء اللقاء عن أنها تحب الموسيقى والغناء منذ صغرها، وتخطط لاحتراف الغناء، بعدما انتهت من دراستها في أمريكا.
تصدرت ساندرا ماجد الكدواني بأداء أغنية "بنت أبوها"، التي مواقع البحث بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "موضوع عائلي 2"، وقدمتها الفنانة الصاعدة هناء يسري.
كما كشف ماجد الكدواني عن أنها تلقت إشادة من الملحن إيهاب عبدالواحد، وخاضت الاختبارات الخاصة بأغنية "بنت أبوها"، كما قامت بتسجيل أغنية "لمستك" لعمرو مصطفى.
مسلسل "موضوع عائلي":
من ناحية أخري، يذكر أن ماجد الكدواني حصل على جائزة لجنة التحكيم كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "موضوع عائلي"، من الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة العلمين الجديدة.
أبطال فيلم "أبونسب":
يشارك ماجد الكدواني في بطولة فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.
أحداث فيلم "أبونسب"
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.
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