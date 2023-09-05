عاجل
الأرصاد الجوية تُحذر.. غدًا بداية موجة شديدة الحرارة أيمن زيدان ينجو من الموت والعناية الإلهية تنقذه من انفجار مروع خالد الجندي يصفع داعية عمرة البدل.. ويكشف حكم الحج بالإنابة في الدين (شاهد)
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ماجد الكدواني وسط أجواء مؤثرة مع ابنته ساندرا بأغنية "بنت أبوها" (فيديو)

ساندرا ابنة ماجد
ساندرا ابنة ماجد الكدواني

فاجأت الفنانة إسعاد يونس النجم ماجد الكدواني، خلال لقائه في برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك بدخول ابنته ساندرا غير المتوقع بالنسبة له في الاستوديو، معبرًا عن حبها لوالدها بأغنية "بنت أبوها".

ساندرا ابنة ماجد الكدواني

أعربت ساندرا ماجد الكيدواني أثناء اللقاء عن أنها تحب الموسيقى والغناء منذ صغرها، وتخطط لاحتراف الغناء، بعدما انتهت من دراستها في أمريكا.

https://www.facebook.com/watch/?v=1797302700684585&t=261

تصدرت ساندرا ماجد الكدواني بأداء أغنية "بنت أبوها"، التي مواقع البحث بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "موضوع عائلي 2"، وقدمتها الفنانة الصاعدة هناء يسري.

ساندرا ابنة ماجد الكدواني

كما كشف ماجد الكدواني عن أنها تلقت إشادة من الملحن إيهاب عبدالواحد، وخاضت الاختبارات الخاصة بأغنية "بنت أبوها"، كما قامت بتسجيل أغنية "لمستك" لعمرو مصطفى.

ماجد الكدواني

مسلسل "موضوع عائلي":

من ناحية أخري، يذكر أن ماجد الكدواني حصل على جائزة لجنة التحكيم كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "موضوع عائلي"، من الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة العلمين الجديدة.

ساندرا ابنة ماجد الكدواني

أبطال فيلم "أبونسب":

 يشارك ماجد الكدواني في بطولة فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

 

أحداث فيلم "أبونسب"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

txt

ماجد الكدواني عن علاقته بأبنائه "نقطة ضعف"|عندي مشكلة في جواز بنتي

txt

مدحت صالح يستعد لإحياء حفل "الاساتذة 2"

txt

إيرادات فيلم "بيت الروبى".. الأعلى في تاريخ السينما المصرية حتى الآن

txt

حنان يوسف تعاني من شخصية "أم جابر" بسفاح الجيزة| أثرت على دماغي

txt

ماجد الكدواني عن علاقته بأبنائه "نقطة ضعف"|عندي مشكلة في جواز بنتي

txt

طرح البوستر التشويقي لفيلم "أهل الكهف"

txt

حصيلة إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر مساء أمس

txt

إيرادات فيلم "أولاد حريم كريم" تتخطي 3 ملايين جنيهًا خلال 6 أيام

txt

نيللي كريم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خلافها مع"نمبر وان"

txt

فيلم العميل صفر.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

txt

إيرادات فيلم The Meg2 تتزايد بملايين الدولارات خلال أسبوع

مواد متعلقة

مدحت صالح يستعد لإحياء حفل "الاساتذة 2"

إيرادات فيلم "بيت الروبى".. الأعلى في تاريخ السينما المصرية حتى الآن

حنان يوسف تعاني من شخصية "أم جابر" بسفاح الجيزة| أثرت على دماغي

ماجد الكدواني عن علاقته بأبنائه "نقطة ضعف"|عندي مشكلة في جواز بنتي

طرح البوستر التشويقي لفيلم "أهل الكهف"

حصيلة إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر مساء أمس

إيرادات فيلم "أولاد حريم كريم" تتخطي 3 ملايين جنيهًا خلال 6 أيام

نيللي كريم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خلافها مع"نمبر وان"
الجريدة الورقية