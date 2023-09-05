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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم "أولاد حريم كريم" تتخطي 3 ملايين جنيهًا خلال 6 أيام

فيلم أولاد حريم كريم
فيلم "أولاد حريم كريم"

حصد فيلم "أولاد حريم كريم" للنجم مصطفى قمر أمس الاثنين إيرادات بلغت 400 ألف و418 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أيام من طرحه في السينمات المختلفة 3 ملايين و207 آلاف و660 جنيها.

 

فيلم "أولاد حريم كريم"

أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

 

أحداث فيلم "أولاد حريم كريم"

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

فيلم "أولاد حريم كريم"

وكان صناع العمل احتفلوا مؤخرا بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير، وقدم مصطفى قمر خلاله أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

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