طرح البوستر التشويقي لفيلم "أهل الكهف"

طرحت الشركة المنتجة بوستر فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي ومحمد ممدوح، البوستر التشويقي للعمل، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم أهل الكهف

نشرت الشركة المنتجة لفيلم أهل الكهف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، البوستر التشويقي للعمل، وكتبت عليه: البوستر التشويقي لفيلم أهل الكهف، معالجة درامية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

ويظهر في البوستر شخص يلوح بيده لأعلى وأمامه حشود من الناس.

فيلم أهل الكهف

وقد انتهي مؤخرا فريق عمل فيلم "أهل الكهف" من تصوير المشاهد الخارجيه والنهائيه للفيلم بالمغرب وذلك بمدينه مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائيه للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفتره القادمه.

فيلم أهل الكهف

أبطال فيلم أهل الكهف

وقد شهد التصوير العديد من المشاهد التي جمعت ابطال العمل منهم خالد النبوي و غاده عادل و محمد فراج و محمد ممدوح و هاجر أحمد و ريم مصطفي و أحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره و أحمد عيد وغيرهم العديد.

"أهل الكهف" من تاليف ايمن بهجت قمر و انتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن و اخراج عمرو عرفه.