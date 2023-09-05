عاجل
الأهلي في النمسا .. كولر يعلن تشكيل الأحمر في الودية الأولى
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طرح البوستر التشويقي لفيلم "أهل الكهف"

فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف

طرحت الشركة المنتجة بوستر فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي ومحمد ممدوح، البوستر التشويقي للعمل، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم أهل الكهف

نشرت الشركة المنتجة لفيلم أهل الكهف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، البوستر التشويقي للعمل، وكتبت عليه: البوستر التشويقي لفيلم أهل الكهف، معالجة درامية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

ويظهر في البوستر شخص يلوح بيده لأعلى وأمامه حشود من الناس.

 

فيلم أهل الكهف

وقد انتهي مؤخرا فريق عمل فيلم "أهل الكهف" من تصوير المشاهد الخارجيه والنهائيه للفيلم بالمغرب وذلك بمدينه مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائيه للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفتره القادمه.

فيلم أهل الكهف

أبطال فيلم أهل الكهف

وقد شهد التصوير العديد من المشاهد التي جمعت ابطال العمل منهم خالد النبوي و غاده عادل و محمد فراج و محمد ممدوح و هاجر أحمد و ريم مصطفي و أحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره و أحمد عيد وغيرهم العديد.

"أهل الكهف" من تاليف ايمن بهجت قمر و انتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن و اخراج عمرو عرفه.

txt

إيرادات فيلم "أولاد حريم كريم" تتخطي 3 ملايين جنيهًا خلال 6 أيام

txt

نيللي كريم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خلافها مع"نمبر وان"

مواد متعلقة

حصيلة إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر مساء أمس

إيرادات فيلم "أولاد حريم كريم" تتخطي 3 ملايين جنيهًا خلال 6 أيام

نيللي كريم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خلافها مع"نمبر وان"

فيلم العميل صفر.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

إيرادات فيلم The Meg2 تتزايد بملايين الدولارات خلال أسبوع

أحمد سعد يستعد لإحياء حفلاً غنائيًا بالكويت الأيام المقبلة

حمزة نمرة ينطلق بشيكاغو في ثالث حفلات جولته الغنائية بأمريكا

حلا شيحة تساند والدها في زيارة لمعرضه الخاص الجديد (شاهد)
الجريدة الورقية