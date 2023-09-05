الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم "بيت الروبى".. الأعلى في تاريخ السينما المصرية حتى الآن

فيلم بيت الروبى
فيلم "بيت الروبى"

أستمر فيلم "بيت الروبى" الفنان كريم عبد العزيز على تصدره قائمة الإيرادات فى شباك التذاكر، وحصد إيرادات بلغت 160 ألف جنيه فى آخر ليلة عرض فى السينمات، ليتخطى إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة السابقة يتخطى الـ127 مليون جنيه، حيث أصبح أعلى فيلم في تاريخ السينما المصرية حتى الآن.

فيلم "بيت الروبى"

أبطال فيلم "بيت الروبى"

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيلم "بيت الروبى"

فيلم "بيت الروبى"

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

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