ماجد الكدواني عن علاقته بأبنائه "نقطة ضعف"|عندي مشكلة في جواز بنتي

أعرب الفنان ماجد الكدواني من خلال تصريحات له، بأنه يشعر بخوف من فكرة زواج ابنته ساندرا، لدرجة أنه لا يتخيل ابتعادها عنه وانتقالها للحياة مع زوجها في مكان، أخر، مشيرا "برجع وأقول متفكرش، أنت مش عارف مين الراجل ده".

ماجد الكدواني وابنته

كشف ماجد الكدواني خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc، قائلة: "عندي مشكلة، مش قادر أتخيل إن راجل تاني هياخدها مني".

ماجد الكدواني عن علاقته بأبنائه " نقطة ضعفه"

عبر ماجد الكدواني عن علاقته بابنه يوسف وابنته ساندرا بأنها نقطة ضعفه معلقا: "يوسف وساندرا هما ثمرة الحياة وثمرة الحياة غالية، لما تشوفي حد بيكبر قدامك من لا شيء دي نعمة وهدية من ربنا".

أسرة ماجد الكدواني

ماجد الكدواني يكشف مدي تطور علاقته بإبنه يوسف

تابع ماجد الكدواني: "يوسف صاحبي ومن صغره كبير ومسؤول، وعلاقتي بيه تطورت لدرجة إني أستشيره ويهمني رأيه".

ماجد الكدواني وابنه

ماجد الكدواني يروي أصعب لحظة بحياته

أضاف ماجد الكدواني قائلا: "كانت أصعب لحظة لما رجعت البيت بعد حفل زواجه، وفكرتني بعقدة ولحظة لما سافر يدرس في أمريكا".

من ناحية أخري، يذكر أن الفنان الصاعد يوسف ماجد الكدواني احتفل بزواجه في مدينة الجونة مساء الجمعة 26 مايو الماضي.

ماجد الكدواني

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف من بينهم كريم عبد العزيز وريهام عبد الغفور ورنا رئيس وآية سليم وماجدة زكي وهاني رمزي ودنيا سمير غانم وأسامة الهادي.

مسلسل "موضوع عائلي"

من جهة أخري، يذكر أن ماجد الكدواني حصل على جائزة لجنة التحكيم كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "موضوع عائلي"، من الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة العلمين الجديدة.

فيلم "أبو نسب"

ويشارك ماجد الكدواني في بطولة فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

أحداث فيلم "أبو نسب"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.