حنان يوسف تعاني من شخصية "أم جابر" بسفاح الجيزة| أثرت على دماغي

أعربت الفنانة حنان يوسف من خلال تصريحات لها، عن دور "أم جابر" الذي تقدمه في مسلسل "سفاح الجيزة" ومازالت تحقق به نجاحا كبيرا، مشيرا إلي أن هذه الشخصية أثرت عليها كثيرا ولا تستطيع الخروج منها بسهولة.

حنان يوسف

حنان يوسف تعاني من دورها بسفاح الجيزة "أم جابر أثرت على دماغي"

أوضحت حنان يوسف خلال لقائها في برنامج القاهرة اليوم، قائلة: "الشخصيات زي دي لازم تتقمص، ممكن أعمل شخصيات غير دي من غير ما أتقمص، لكن دي من الشخصيات اللي لازم أبقى أنا هي علشان هتضحك إزاي هتمشي إزاي تفاصيل كتير لازم أبلعها وأطلعها ودا صعوبتها لأنها أثرت على دماغي جامد".

حنان يوسف

حنان يوسف تروي تفاصيل مدي تقمصها لشخصية "أم جابر"

أضافت حنان يوسف: "حصلتلي مرة قبل كده في "الطوق والأسورة" شخصية "الحدادة" قعدت فترة طويلة في الشخصية مش بطلع منها لما العمل يخلص، مرة كنت بعمل فيلم من إخراج بشير الديك وقالي إنتي مش الحدادة، شخصية "أم جابر" دي عملت فيا كده".

حنان يوسف

وفي الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل "سفاح الجيزة" يرتكب "جابر" أكثر من جريمة قتل، يقتل الفتاة التي تهدده بفضح أمره، ويقتل "فادية" التي أعطته مبلغ 45 ألف جنيه وعندما طالبته بها تهرب، ويقتل شخص آخر كان رأى "فادية" وهي ذاهبة إليه، حتى يخفي جريمته.

سفاح الجيزة

كما نكتشف خلال الحلقة على جزء من ماضي "جابر" الذي رأى والدته وهي تقتل والده، وكانت تعامله بقسوة كبيرة في طفولته.

من ناحية أخري، مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.