الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مدحت صالح يستعد لإحياء حفل "الاساتذة 2"

مدحت صالح
مدحت صالح

أعلن المطرب مدحت صالح عن بدء التحضيرات لحفل "الأساتذة 2"، وذلك خلال نشره صورته مع رئيس دار الأوبرا المصرية خالد داغر وآخرون خلال جلسات التحضير للحفل ،عبر حسابه الرسمي على موقع توتير.

تجهيزات حفل "الاساتذة 2"

مدحت صالح ينطلق في تجهيزات حفل "الاساتذة 2"

أشار مدحت صالح في حديثه قائلا: "بدء الترتيب والتحضير لحفل "الاساتذة 2" وانتظروا الجديد 29 سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.. بحبكوا".

تصريحات مدحت صالح

من ناحية أخري، كان مدحت صالح قد أحيا حفل "الأساتذة ومدحت صالح" بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي.

 

وقدم مدحت صالح على المسرح الكبير بدار الأوبرا مجموعة من الأغاني وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، حيث يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

مدحت صالح

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

 

على جانب آخر، كان مدحت صالح افتتح فعاليات مهرجان القلعة فى دورته الـ 31.

كما يحيي مدحت صالح حفلا غنائيا يوم الجمعة 29 سبتمبر المقبل، ضمن فعاليات الموسم الفني الجديد 2023-2024.

txt

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023| مدحت صالح في حفل الافتتاح

txt

مدحت صالح من حفل افتتاح مهرجان القلعة .. على "الحياة"

مواد متعلقة

إيرادات فيلم "بيت الروبى".. الأعلى في تاريخ السينما المصرية حتى الآن

حنان يوسف تعاني من شخصية "أم جابر" بسفاح الجيزة| أثرت على دماغي

ماجد الكدواني عن علاقته بأبنائه "نقطة ضعف"|عندي مشكلة في جواز بنتي

طرح البوستر التشويقي لفيلم "أهل الكهف"

حصيلة إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر مساء أمس

إيرادات فيلم "أولاد حريم كريم" تتخطي 3 ملايين جنيهًا خلال 6 أيام

نيللي كريم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خلافها مع"نمبر وان"

فيلم العميل صفر.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

الجريدة الورقية