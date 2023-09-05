مدحت صالح يستعد لإحياء حفل "الاساتذة 2"

أعلن المطرب مدحت صالح عن بدء التحضيرات لحفل "الأساتذة 2"، وذلك خلال نشره صورته مع رئيس دار الأوبرا المصرية خالد داغر وآخرون خلال جلسات التحضير للحفل ،عبر حسابه الرسمي على موقع توتير.

تجهيزات حفل "الاساتذة 2"

مدحت صالح ينطلق في تجهيزات حفل "الاساتذة 2"

أشار مدحت صالح في حديثه قائلا: "بدء الترتيب والتحضير لحفل "الاساتذة 2" وانتظروا الجديد 29 سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.. بحبكوا".

تصريحات مدحت صالح

من ناحية أخري، كان مدحت صالح قد أحيا حفل "الأساتذة ومدحت صالح" بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي.

وقدم مدحت صالح على المسرح الكبير بدار الأوبرا مجموعة من الأغاني وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، حيث يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

مدحت صالح

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

على جانب آخر، كان مدحت صالح افتتح فعاليات مهرجان القلعة فى دورته الـ 31.

كما يحيي مدحت صالح حفلا غنائيا يوم الجمعة 29 سبتمبر المقبل، ضمن فعاليات الموسم الفني الجديد 2023-2024.