نيللي كريم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خلافها مع"نمبر وان"

أثارت الفنانة نيللي كريم حالة من الجدل، بسبب عدم حضورها العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو"، مما تسبب في حدوث بلبلة وضجة كبيرة بعد تداول أخبار عن وجود خلافات بينها وبين صناع العمل وشركة "العدل غروب"، لاستيائها من بوستر الفيلم بسبب وضعها فيه خلف محمد رمضان، ويرجع بطولة العمل إلى الفنان محمد رمضان، ويُعرض حاليا في كل دور السينما في مصر والوطن العربي.

نيللي كريم ومحمد رمضان

نيللي كريم تثير جدلا بعدم حضورها العرض الأول لفيلم "ع الزيرو"

تسبّب عدم حضور نيللي كريم العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو"، وهو بطولة الفنان محمد رمضان، ويُعرض حاليا في كل دور السينما في مصر والوطن العربي، في انتشار أخبار عن حدوث خلافات بينها وبين شركة "العدل غروب" منتجة العمل واستيائها من بوستر الفيلم بسبب وضعها فيه خلف محمد رمضان.

خرجت نيللي كريم عن صمتها لتنهي هذا الجدل، قائلةً: "محمد رمضان هايل ولذيذ ومجتهد جدًا"، وهو ما فسّره الجمهور بعدم وجود أي خلافات بينها وبين محمد رمضان، أو مع "العدل غروب".

نيللي كريم وكريم عبدالعزيز

نيللي كريم توضح علاقتها بكريم عبدالعزيز "مبشفهوش غير في الإعلانات بس"

أعربت نيللي كريم عن علاقتها بالفنان كريم عبد العزيز، فأكدت أن صداقة قوية تجمعهما، وقالت مازحةً: "كريم حبيبي من زمان بس مبشفهوش غير في الإعلانات بس".

فيلم "ع الزيرو"

أبطال فيلم "ع الزيرو"

من ناحية أخرى، فيلم "ع الزيرو" هو بطولة: محمد رمضان، نيللي كريم، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: إسلام إبراهيم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، ومن تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وقد حقق نجاحا كبيرا وإيرادات عالية في شباك تذاكر السينما منذ أول أيام عرضه.