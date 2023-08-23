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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

نجوى فؤاد تشعل النيران علي الفنانين "الساحل الشمالي ده كباريه" (شاهد)

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

عبرت الفنانة نجوى فؤاد عن مدي استياءها من الفنانين الذين يقضون عطلتهم الصيفية في الساحل الشمالي، مبديةً انزعاجها من رقص بعض الفنانات الكبيرات في السنّ هناك، حيث وصفت الساحل الشمالي بأنه أصبح يشبه الكباريه، ومؤكدة أنها تقضي إجازتها الصيفية في منزلها.

نجوى فؤاد

نجوى فؤاد تشعل النيران علي الفنانين " الساحل الشمالي ده كباريه"

أشارت نجوى فؤاد في حديثها: "أنا فلوسي فيها بركة، وشايفة إن الساحل الشمالي ده كباريه أنا بصيّف في البيت، واعتزلت الرقص بقالي 17 سنة واحترمت سنّي وميصحش أرقص وأنا عندي 84 سنة، إزاي أرقص بشكلي كدة لأ، ولا أؤيد الرقص في سنّ الكبر، بس شايفة إن كل واحد حر في حياته دي حرية شخصية".

نجوى فؤاد

نجوى فؤاد " كل ما تغطّي جسمك الجمهور يشتاق ليكي أكتر"

كشفت نجوى فؤاد مؤخرا من خلال تصريحات تلفزيونية لها، عن رأيها في الراقصات الأجنبيات، اللواتي ظهرن على الساحة الفنية، قائلة: "بقول للراقصات كل ما تغطّي جسمك الجمهور يشتاق ليكي أكتر، أنا يحيى حقي قبل كدة قاللي متتمايليش في الأفراح، وشايفة إن الراقصات الأجانب بيلبسوا لبس فظيع، لا من ديننا، ولا من تقاليدنا، ولا من طبيعتنا".

نجوى فؤاد

من ناحية أخري، يُذكر أن نجوى فؤاد ابتعدت عن الساحة الفنية بعد تعرّضها لإصابة في العمود الفقري، حيث كشفت عن ذلك في تصريحات سابقة قالت فيها: "مرضي هو سبب ابتعادي عن الفن خلال الفترة الماضية، لأني أصبت في الفقرة القطنية من العمود الفقري".

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نجوى فؤاد

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