محمد جمعة يكشف كواليس مسلسل "سيب وأنا أسيب"|سر نجاحه في الغرفة 407

أعرب الفنان محمد جمعة من خلال تصريحات له، عن كواليس مسلسل "سيب وأنا سيب" الذي انتهى عرضه مؤخرا، مشيراً عن سعادته بالنجاح وردود الفعل على المسلسل.

محمد جمعة

محمد جمعة يكشف كواليس مسلسل سيب وأنا أسيب

كشف محمد جمعة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلاكيت" من تقديم لينة الطهطاوي عبر إذاعة وقناة "نجوم FM"، عبر عن سعادته بالنجاح وردود الفعل على المسلسل كاشفا عن سبب ظهور كل الأبطال وبينهم كيميا كبيرة قائلا:" السر في الغرفة 407، دي غرفة الإنتاج وفرها للمخرج أستاذ وائل إحسان يجتمع فيها الممثلين حتى إذا كان اليوم مرهقا كنا نجتمع ونتحدث وكأنه معسكر".

محمد جمعة

أضاف محمد جمعة حديثه معلقا: "طوال الوقت ونحن نصور نكون مهمومين بالتصوير، لكن في هذه الغرفة كنا نتحدث عن جميع المشاهد ونفكر في كل مشهد لأي بطل من الأبطال ونخرج بأفكار عديدة وإضافات جديدة".

محمد جمعة "اتمنى تقديم جزء ثاني من المسلسل"

وأكد محمد جمعة أنه يتمنى تقديم جزء ثاني من المسلسل خاصة بعد مطالبات الجمهور بهذا الأمر قائلا: "لا يوجد لدي أي مشكلة في وجود جزء جديد من المسلسل طالما تم تنفيذه بشكل جيد، أثناء التصوير وقبل عرض المسلسل كنا نطلب من المخرج وائل إحسان تقديم جزء ثاني من "سيب وأنا أسيب" وحتى الأستاذ أنور الصباح المنتج تواصل معي وقال إنه يتمنى تقديم جزء ثاني من العمل".

مسلسل سيب وأنا أسيب

أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب

وتدور أحداث مسلسل "سيب وأنا أسيب" حول "نبيلة" التي تترك عريسها يوم زواجهما وتسافر إلى لبنان لتشارك في مسابقة تصميم أزياء وتعيش هناك لمدة 5 سنوات، وترتبط بممثل وسيم يقدم لها عرض زواج أمام الجميع، وعندما تعود إلى الإسكندرية حيث ولدت تفاجأ أنها لا تزال متزوجة رغم إرسالها توكيل لوالدها لتطليقها، وتحاول الانفصال عن "إبراهيم" لكنها تدخل معه في مشاكل عديدة.

أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب

يذكر أن مسلسل "سيب وأنا أسيب" يعرض السبت من كل أسبوع على منصة "شاهد vip" ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.