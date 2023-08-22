استعان أحمد فهمى بطبيب نفسي لتحضير سفاح الجيزة "مشاركتي للعمل صدفه"

أوضح الفنان أحمد فهمي من خلال تصريحات له، عن كواليس مسلسل سفاح الجيزة والصعوبات التي واجهته، شخصية جديدة عليه، وابتعاده عن الكوميديا وهذه المرة يظهر في دور مجرم سفاح، وقضية شغلت الرأي العام قبل سنوات.

أحمد فهمى

استعان أحمد فهمى بطبيب نفسي لتحضير "سفاح الجيزة"

كشف أحمد فهمى مشاركته في المسلسل عن طريق الصدفة موضحاً أنه تحمس له بشكل كبير معلقا: "مشاركتي في مسلسل "سفاح الجيزة" كانت صدفة بدأ الأمر عندما كان المنتج طارق نصر يعرض علي المشاركة في حلقة من برنامج كان يتولى إنتاجه، وبعدها كنا نتحدث وسألني عن الأفكار التي أريد تقديمها في الفترة المقبلة وبعد حديثنا معا عرض علي مسلسل "سفاح الجيزة" قرأت القصة وطلبت منه أن يجهز العقد في نفس اللحظة".

سفاح الجيزة

أحمد فهمى "تحضيرات المسلسل استمرت عامين"

اشار أحمد فهمى أن مسلسل "سفاح الجيزة" مكون من 8 حلقات لكن تحضيراته أخذت وقتا طويلا قائلا: "تحضيرات المسلسل استمرت لمدة عامين من كتابة لتحضيرات الديكورات وعمل مصممة الأزياء ريم العدل لرسم الشخصيات، هي تجربة تفاصيلها كثيرة ومرهقة لكنني سعدت بها كثيرا".

أحمد فهمى عن قضية "سفاح الجيزة" شغلت الرأي العام

أضاف أحمد فهمى أن قضية "سفاح الجيزة" شغلت الرأي العام عندما قبض عليه عام 2020، مشيراً : "كنت أتابع قصة السفاح من قبل أن يعرض المسلسل علي وشاهدت فيديوهات على YouTube عن هذه القصة وقرأت التحقيقات، وعند التحضير للمسلسل تحدثت مع مدرب التمثيل وبحثت أكثر عن أي معلومات عنه وأي شخص تحدث عن السفاح، بالإضافة إلى ما كتبه مؤلفي العمل وتفاصيل خاصة بالمخرج هادي الباجوري، هي شخصية مرهقة لأنني لا بد أن أحبه حتى أقدمه وأجد له الدوافع والمبررات".

أحمد فهمى

تابع أحمد فهمي حديثه، لشخصية السفاح اضطر لتعلم الطبخ على يد الشيف منى البنا قائلا: "هذه تفصيلة أضافها المخرج هادي الباجوري أن يكون هذا الشخص يحب الطبخ، تدربت مع الشيف لكني نسيت كل شيء بعد انتهاء المسلسل، كما كان هناك تحضيرات أخرى للشخصية منها النفسية والتي شارك فيها كل الأبطال، كذلك كنت أتحدث مع الطبيب النفسي حتى وصلنا للشكل النهائي للشخصية".

عبر أحمد فهمي في حواره معنا عن سعادته بالتعاون مع كل النجوم المشاركين في العمل قائلا: "سعيد بالتعاون مع كل المشاركين في المسلسل، باسم سمرة نجم كبير كنت أتمنى العمل معه، وركين سعد أنا أحبها عملنا سويا في "العارف" لكن لم تجمعنا مشاهد معا، وأستاذ صلاح عبد الله سعيد جدا بالعمل معه".

أحمد فهمى

وعن الصعوبات التي واجهته كانت التصوير في أماكن حقيقة والتي فضلها المخرج هادي الباجوري عن بناء الديكورات وقال أحمد فهمي عن هذا الأمر: "التصوير في الشارع كان مرهقا جدا لأن هادي الباجوري أصر أن يكون كل شيء حقيقيا، أنا أحب جدا عندما أمثل في مكان حقيقي وليس ديكورات هذا يساعدني أكثر أن أعيش في أجواء الشخصية".

ويبدأ عرض مسلسل "سفاح الجيزة" على منصة "شاهد vip" يوم 25 أغسطس.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.