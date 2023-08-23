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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

محمد رمضان يعلق على نجاح حفله في جدة|المشروع المناسب يختار صاحبه

محمد رمضان
محمد رمضان

أعرب الفنان محمد رمضان خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم على هامش حفله في جدّة بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل، مؤكداً أن الجمهور السعودي يدعمه منذ بداياته الفنية، أما عن الفنانين الخليجيين الذين يريد التعاون معهم، مشيراً: "كلهم بحترمهم وبحبهم جداً والمشروع المناسب بيختار صاحبه".

محمد رمضان

محمد رمضان يعلق بعد نجاح حفله بجدة علي الجمهور السعودي

كشف محمد رمضان عن حفله بالسعودية قائلا: "رد فعل الجمهور السعودي كان متوقع لأن هو جمهور مساندني منذ البداية بشكل ملحوظ، وهو جمهور بيشارك في صنع أي نجم عربي بشكل كبير زي الجمهور المصري، وهو جمهور رئيسي وأساسي في صناعة أي نجم عربي، وببقى مبسوط لأنهم بيبقوا قدامي دايماً مؤشر أنا ماشي صح ولا غلط، مبسوطين ولا محتاج إني أركز في أشياء تسعدهم أكتر".

محمد رمضان

محمد رمضان "أنا عملت تعاونات مختلفة بشكل كبير"

تابع محمد رمضان حديثه معلقا: "أنا عملت تعاونات كانت مختلفة بشكل كبير زي تعاونات فرنسية متل أغنية "يا حبيبي"، وتقريباً 5 أغانٍ تعاون عربي فرنسي، وتعاوني عربي يوناني وتعاونات مع أرمنيا وأمريكا، وكل دي مشاريع مختلفة وأنواع موسيقى مختلفة زي الهيب هوب زي الأمريكاني، وطبعاً أتمنى تقديم غنوة موجهة للجمهور الخليجي بشكل كبير، ويا رب ألاقي الأغنية اللي تجمع بين لوني والأغنية الخليجية".

محمد رمضان

أنهي محمد رمضان حديثه قائلاً: "الاستمرارية والحفاظ على الجمهور وحب الجمهور، لأن دي نعمة لازم نحافظ عليها بالتركيز ومتابعة الجمهور زي ما هو بيتابعني، وبشوفه هو بيتغير إزاي وبكون عايز أتطور أسرع منه كمان، علشان أفضل محافظ على العلاقة القوية بيني وبينه".

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