دياب يهنئ صناع فيلم وش في وش "حظي الحلو خلاني اتفرج عليه"

أعرب الفنان دياب عن رأيه في فيلم "وش في وش" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، مشيراً "أنا اتفرجت على فيلم كل حاجة فيه حلوة".

دياب

دياب يعبر عن سعادته "حظي الحلو خلاني اتفرج على الفيلم"

نشر دياب صورة لبوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك وعلق: "النهاردة حظي الحلو خلاني اتفرج على الفيلم الحلو أوي، ده والله شهادة حق بغض النظر إني عملت أغنية الفيلم، أنا اتفرجت على فيلم كل حاجة فيه حلوة".

تصريحات دياب

دياب يهنئ صناع فيلم وش في وش

أضاف دياب في منشوره: "مليون مبروك لصناع فيلم وش في وش، مليون مبروك لحبايبي وإخواتي النجوم الجامدين جدا اللي كلهم جامدين أوي، أتمنى يكون عندنا تجارب حلوة كتير زى الفيلم ده، أحسنتم وأبدعتم شكرا ليكم كلكم".

فيلم وش في وش

أحداث فيلم"وش في وش"

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة

أبطال فيلم "وش في وش"

فيلم "وش في وش" من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.يذكر أن دياب شارك في رمضان 2023 في مسلسل "تحت الوصاية" الذي تكون من 15 حلقة.

ومسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، أحمد خالد صالح، علي الطيب، محمد عبد العظيم، خالد كمال، ثراء جبيل، الطفل عمر شريف، من تأليف شيرين دياب وخالد دياب إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج سعدي جوهر.