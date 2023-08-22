الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

دياب يهنئ صناع فيلم وش في وش "حظي الحلو خلاني اتفرج عليه"

دياب
دياب

أعرب الفنان دياب عن رأيه في فيلم "وش في وش" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، مشيراً "أنا اتفرجت على فيلم كل حاجة فيه حلوة".

دياب

دياب يعبر عن سعادته "حظي الحلو خلاني اتفرج على الفيلم"

نشر دياب صورة لبوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك وعلق: "النهاردة حظي الحلو خلاني اتفرج على الفيلم الحلو أوي، ده والله شهادة حق بغض النظر إني عملت أغنية الفيلم، أنا اتفرجت على فيلم كل حاجة فيه حلوة".

تصريحات دياب 

دياب يهنئ صناع فيلم وش في وش

أضاف دياب في منشوره: "مليون مبروك لصناع فيلم وش في وش، مليون مبروك لحبايبي وإخواتي النجوم الجامدين جدا اللي كلهم جامدين أوي، أتمنى يكون عندنا تجارب حلوة كتير زى الفيلم ده، أحسنتم وأبدعتم شكرا ليكم كلكم".

فيلم وش في وش

أحداث فيلم"وش في وش"

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة

أبطال فيلم "وش في وش"

فيلم "وش في وش" من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.يذكر أن دياب شارك في رمضان 2023 في مسلسل "تحت الوصاية" الذي تكون من 15 حلقة.

ومسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، أحمد خالد صالح، علي الطيب، محمد عبد العظيم، خالد كمال، ثراء جبيل، الطفل عمر شريف، من تأليف شيرين دياب وخالد دياب إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج سعدي جوهر.

txt

استعان أحمد فهمى بطبيب نفسي لتحضير سفاح الجيزة "مشاركتي للعمل صدفه"

txt

أحمد سعد ساخرا من حفل ليلة الدموع "إيه اليوم الغم ده" (شاهد)

مواد متعلقة

أحمد سعد ساخرا من حفل ليلة الدموع "إيه اليوم الغم ده" (شاهد)

محمد جمعة يكشف كواليس مسلسل "سيب وأنا أسيب"|سر نجاحه في الغرفة 407

استعان أحمد فهمى بطبيب نفسي لتحضير سفاح الجيزة "مشاركتي للعمل صدفه"

هادي الباجوري لعب بتفاصيل شخصية سفاح الجيزة "مستوحي من أحداث حقيقية" (شاهد)

ساموزين يسخر من الذكاء الاصطناعي بطريقته الخاصة (شاهد)

محمد حماقي يعلق علي الذكاء الاصطناعي"أنا شوفت حاجات مرعبة"

محمد حماقي يوضح تفاصيل حفله بمهرجان قرطاج | كواليس أغنية لوالده

داليا البحيري تستقبل من رسائل دعم من نجوم الفن بعد سقوطها على المسرح