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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

إيناس الدغيدي تكشف ستار غيابها عن الفن لـ 14عامًا "نفسي أقدّم موضوعات جريئة"

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

أوضحت المخرجة إيناس الدغيدي من خلال تصريحات لها، عن الأسباب التي دفعتها للغياب عن الساحة الفنية لأكثر من 14 عاماً، منذ فيلمها الأخير "مجنون أميرة"، مؤكدة إلى أنها تتمنى تقديم موضوعات جريئة مهمة.

إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي "نفسي أقدّم موضوعات جريئة"

أعربت إيناس الدغيدي قائلة: "أنا بقالي فترة مبتعدة عن السينما، لأني كان ليا بصمة ونفسي أعمل السينما اللي بحبها مش اللي الجمهور عايزها، ونفسي أقدّم موضوعات جريئة عن العلاقة بين الرجل والمرأة والمشاكل الاجتماعية المهمة، ولكن أنا مبحبش الأكشن ولا الكوميديا اللي بدون هدف".

إيناس الدغيدي ومصطفي هريدي

عبرت إيناس الدغيدي عن أزمتها مع الفنان مصطفى هريدي، قائلة: "زمان كنت بشتغل مع نجوم كبار وكان بيحصل بينّا مشاكل وعمرنا ما طلعناها برا لأن الشغل بيكون كله مشاكل، ودلوقتي مش هبص للموضوعات الصغيرة دي".

أشارت إيناس الدغيدي عن أسباب زيارتها الأخيرة إلى لبنان، قائلة: "كنت بسمع حاجات مش حلوة عن لبنان ولكني لما جيت لاقيتها زي ما هي، وشعبها بيحب الحياة وعايزين يعيشوا وبيتحدوا جميع الظروف".

إيناس الدغيدي

من ناحية أخرى، كانت إيناس الدغيدي قد أثارت جدلاً واسعاً بعدما تحدثت عن الفارق في الوسط الفني بين الحاضر والماضي، قائلةً: "الوسط الفني اتغير دلوقتي كتير عن زمان؛ لأن زمان الأفلام كانت حميمية أكتر حتى التعامل ما بينا كان فيه ود ومش مادي، لكن دلوقتي المادة بقت أساسية والناس بيتشغلوا عشان الفلوس فقط ومحدش بيعمل اسمه غير بفضيحة رغم إننا زمان كنا بنعمل أسماءنا عادي بشغلنا".

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