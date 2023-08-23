تامر هجرس ينجو من حادث سير مروع "قدّر الله وما شاء فعل"

نشر الفنان تامر هجرس صورة لسيارته أوضح من خلالها عن تعرضه لحادث سير مروّع على طريق الساحل الشمالي، وذلك عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تامر هجرس

تامر هجرس ينجو من حادث سير مروع

أعرب تامر هجرس على الحادثة قائلاً: "جت سليمة الحمد لله، كنت راجع لوحدي في العربية من الساحل وفجأة اصطدمت بسيارة قدّامي، والحمد لله على كل شيء، قدّر الله وما شاء فعل".

تامر هجرس



وقد احتفل تامر هجرس أخيراً بخطوبة ابنته تمارا، ونشر صوراً من الاحتفال تجمعه بها، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "الله حافظ"، كما نشر صورة أخرى برفقة خطيب ابنته تمارا، وزوجته وابنته.

كذلك احتفل تامر هجرس بتخرّج ابنته منذ شهر في إحدى جامعات إنكلترا، ونشر صوراً تجمعهما معاً عبر "إنستغرام"، وعبّر عن سعادته بها، حيث علّق قائلاً: "طفلتي فخور بكِ وإلى الأبد، فريدة من نوعك، مشرقة أينما كنتِ، الله يهديك دائماً للخير، ويمنحك الامتنان والرضا، أحبك، الله يحفظك".

تامر هجرس

آخر أعمال تامر هجرس

من ناحية اخري، يُذكر أنه عُرض لتامر هجرس أخيراً، فيلم "شوغر دادي"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخّرة إلى إقامة علاقة سرّية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب، والفيلم من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، وفرح الزاهد.