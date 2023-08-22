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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أحمد سعد ساخرا من حفل ليلة الدموع "إيه اليوم الغم ده" (شاهد)

أحمد سعد
أحمد سعد

أعرب المطرب أحمد سعد على مشاركته في حفل "ليلة الدموع"، التي من المقرر إقامتها يوم 24 أغسطس الجاري بمشاركة 6 من نجوم الغناء العربي.

حفل ليلة الدموع 

أحمد سعد ساخرا عن حفل "ليلة الدموع" إيه اليوم الغم ده.. ادعولنا نقدر ننكد عليكم

نشر أحمد سعد بوستر الحفل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،  قائلا :" إيه اليوم الغم ده، وإيه الناس الحزينة دي، ادعولنا إن شاء الله نقدر ننكد عليكو وتروحوا زعلانين، يوم 24 أغسطس على مسرح بنش مارك.

ويضم الحفل الذ سيقام على مسرح بنش مارك 7 من نجوم الغناء العربي ، وهم أحمد سعد، آدم، مسلم، طارق الشيخ، هيثم شاكر، حمادة هلال، تامر عاشور.

وطرحت الجهة المنظمة أسعار تذاكر الحفل والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى تصل إلى 250 ريال سعودي أي ما يعادل 2،059 جنيه.

الفئة الثانية تصل إلى 350 ريال سعودي أي ما يعادل 2،883 جنيه.

الفئة الثالثة تصل إلى 550 ريال سعودي أي يعادل 4،530 جنيه.

الفئة الرابعة تصل إلى 1250 ريال سعودي أي ما يعادل 10,298 جنيه.

الفئة الخامسة تصل إلى 1450 ريال سعودي أي ما يعادل 11,946 جنيه.

أعرب تامر عاشور على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" معلقا على الحفل "هنستناكم في ليلة قاسية جدا ليلة الدموع على مسرح بنش مارك مع نجومنا الكبار واليوم مفاجآته مبتخلصش اللي عايز يفرفش يريح في البيت اليوم دة"

أحمد سعد 

يذكر أن حمادة هلال أحيا حفلا مساء السبت 19 أغسطس في مدينة السادات وسط حضور جماهيري كبير، شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "المداح 3" مع هبه مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد رياض، وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

أما أحمد سعد فلقد أحيا حفلا غنائيا في بورسعيد وظهر على المسرح برفقة نجله وهما يغنيان ويرقصان على أغنية "دب دب"، وكان سعد قد طرح مؤخرا أغنية "دب دب" وهي كلمات مصطفى حدوته وألحان وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

كما أحيا تامر عاشور حفلا غنائيا في دبي وخلال الحفل قدم عددا من الأغاني التي طالما أحبها الجمهور.

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