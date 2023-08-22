هادي الباجوري لعب بتفاصيل شخصية سفاح الجيزة "مستوحي من أحداث حقيقية" (شاهد)

كشف المخرج هادي الباجوري عن رحلته مع مسلسل "سفاح الجيزة" وسبب اختياره لتصوير كل المسلسل في أماكن حقيقية رغم صعوبة هذا الأمر، بينما كانت أعماله الدرامية قليلة لكنه يحرص دائما في كل عمل يقدمه أن يكون مختلفا وبه تحدي، والتحدي هذه المرة مع مسلسل "سفاح الجيزة".

هادي الباجوري

هادي الباجوري "انجذبت كثيرا للعمل لأنه مختلف عن أي شيء قدمته ومستوحي من قصة حقيقية"

أعرب هادي الباجوري عن بدأ مشواره مع مسلسل "سفاح الجيزة" قائلا: " المنتج طارق نصر حدثني عن المسلسل منذ فترة وأنا وقتها كنت منشغلا بعمل آخر وفي نفس الوقت توقف المسلسل لفترة، ثم عاد وحدثني عن المسلسل كما تحدثت مع أحمد فهمي عنه وبدأنا العمل عليه، أنا كمخرج انجذبت كثيرا للعمل لأنه مختلف عن أي شيء قدمته ومستوحي من قصة حقيقية، لذا أخذ بعض الوقت لكي يخرج بالصورة المرضية التي اعتقد أنها سترضي الجمهور، هو عمل لم يقدم من قبل وتم تنفيذه بجودة عالية".

هادي الباجوري

هادي الباجوري "نطور القصة حتى تكون شيقة للجمهور"

وأشار هادي الباجوري أنه كان يعرف القصة الحقيقة كما بحث كثيرا ليعرف كل التفاصيل، لكنه في نفس الوقت لم يأخذ القصة الحقيقية كما هي معلقا: "لا أحب تقديم الشخصية الحقيقة كما هي وقتها سيكون فيلما تسجيليا لا بد أن نطور القصة حتى تكون شيقة للجمهور، فندخل بها بعض الدراما حتى يتابعها الجمهور أكثر بشخصيات أكثر لذا أخذ العمل وقتا طويلا".

هادي الباجوري

هادي الباجوري"مسلسل به جريمة ودموي"

وكما قال هادي الباجوري فإن المسلسل مختلف عن الأعمال التي تقدم من فترة، واعتاد الجمهور على مشاهدة هذه النوعية في الأعمال الأجنبية لذا ألم يكن خائفا من المقارنة وقال عن هذا الأمر: "أصعب شيء في العمل هو التفاصيل مسلسل به جريمة ودموي لا بد أن يقدم بشكل جيد حتى إذا حدثت مقارنة مع الأعمال الأجنبية، لا بد أن نحضر جيدا قمنا بأكثر من اختبار وهذا ما جعلنا نأخذ وقتا طويلا، كذلك المؤثرات البصرية أخذت وقتا، أنا سعيد بالعمل واعتقد أن الجمهور سيحب العمل كما أحببناه".



أوضح أحمد فهمي إن هادي الباجوري أضاف تفاصيل لشخصيته منها أنه يحب الطبخ وقال عن هذه التفاصيل: "أضفت لشخصية أحمد فهمي أنه يحب الطبخ وحتى يكون هكذا يجب أن يظهر بشكل حقيقي وهو يقوم بأي حركة أثناء استخدام السكين، الجمهور سيلاحظ أي شئ إذا لم يكن محترفا".

هادي الباجوري وأحمد فهمي

اختيار أحمد فهمي لتقديم شخصية السفاح وهو المعروف عنه تقديم الأعمال الكوميدية كان أمرا غريبا للبعض لكن بالنسبة لهادي الباجوري الأمر كان مختلفا وقال: "أحمد فهمي مناسب للدور كشكل جدا وهذا هو ما تخيلته للشخصية، وطالما هو لديه الموهبة سيكون قادرا على تقديم أي شيء مع المذاكرة والتحضيرات نصل للشكل الذي نريده".



اختار هادي الباجوري التصوير في أماكن حقيقية وليس ديكورات وعن هذا الأمر قال: "المسلسل مستوحى من قصة حقيقية والجمهور يعرف الأحداث ومن الغباء التصوير في ديكورات، المرحلة الأصعب كانت البحث عن مكان مناسب لأحداث العمل، أنا أحب التصوير في أماكن خارجية مثل مدخل العقار، التصوير وسط الجمهور حاولنا السيطرة مضيفا: "كانوا بيتفرجوا معانا ساعات بيتجننوا وساعات بيتعاونوا معانا".

سفاح الجيزة

وعن جديده الفترة المقبلة: "أكتب فيلم هيبتا 2 وأخذ وقتا لأنه كتابة الجزء الثاني صعب كان هناك قصة وقمنا بتغييرها، كما أصور مسلسل "البحث عن علا 2".

ويبدأ عرض مسلسل "سفاح الجيزة" على منصة "شاهد vip" يوم 25 أغسطس.

ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.