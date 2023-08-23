منع فيلم باربي يثير جدلاً بين نجوم الفن.. إياد نصار"محتاجين نحافظ على أولادنا"

مازال قرار منع عرض فيلم "باربي" في بعض الدول العربية وآخرها لبنان يثير جدلاً واسعاً بين الفنانين والمشاهير والجمهور، لذلك علّق عليه عدد من نجوم الفن ومنهم مع عرضه وآخرين ضده.

جورج خباز



جورج خباز "أرفض كل ما يتعلق بالمنع"

أعرب الفنان اللبناني جورج خباز في لقائه ببرنامج "ET بالعربي"، علق قائلا: "أرفض كل ما يتعلق بالمنع لأن الأمور باتت متاحة للجميع، أنا مع هامش الحرية على طول".

إياد نصار



إياد نصار"محتاجين نحافظ على أولادنا"

أضاف الفنان الأردني إياد نصار: "أنا مش مهتم بالفيلم، وقرار منع عرض فيلم "باربي" مش قرار مزاجي، هو قرار فيه وراه وجهة نظر وأنا مسمعتش وجهة النظر، ولما أسمع وجهة نظرهم في المنع ممكن أعلّق على الموضوع".

إياد نصار

تابع إياد نصار حديثه: "هو مش قرار منع وماشي على الكل، كل شيء له أسباب ووجهة نظر، وأنا ممكن أكون مع المنع لأننا محتاجين نحافظ على أولادنا".

كارلوس عازار



كارلوس عازار "أنا ضدّ كل شي بيمنع شي له علاقة بالفن"

أما مواطنه الفنان كارلوس عازار علق : "هيدا واحد من القرارات اللي بتضحّك، أنا ضدّ كل شي بيمنع شي له علاقة بالفن، يعني إذا منع عرض الفيلم الناس ما لح تشوفوا على باقي البلاتفورم".

